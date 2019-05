Ai zice că odată cu „Avengers: Endgame„, soarta Universului Cinematic Marvel a fost pecetluită. Filmul a fost epic, așa că ce mai poate urma? Ei bine, „Spider-Man: Far From Home” are un nou trailer și îți arată că Universul Cinematic Marvel mai are multe să ne arate.

Noul trailer ni-l arată pe Peter Parker în ipostaza lui de Spider-Man prietenos, de cartier, care i-a fost bine stabilită în filmele anterioare MCU. Acțiunea are loc după „Avengers: Endgame”, astfel încât există spoilere în trailer – iar de asta ne anunță încă de la început actorul principal, Tom Holland. Tocmai de aceea, dacă nu ai văzut „Avengers: Endgame”, mai bine nu te uiți la trailer și te oprești aici cu cititul.

Dacă însă ai văzut „Avengers: Endgame” și cât de grozav este, atunci poți continua liniștit. După cum știi, eroii din Avengers au reușit să inverseze efectul devastator al pocnitului din degete al lui Thanos, aducând la viață pe toată lumea, inclusiv pe Peter – costul fiind însă viața iubitului Tony Stark. Primul trailer la „Spider-Man: Far From Home” ni-l arăta pe adolescent pornind vesel către o excursie cu colegii în Europa, întreruperea venind de la Nick Fury, care îi cere lui Peter să îndeplinească o misiune misterioasă. Astfel, l-am văzut și pe inamicul lui Spider-Man, Mysterio.

În noul trailer, Peter încearcă să se confrunte cu pierderea imensă suferită în „Avengers: Endgame”, cea a lui Tony Stark, care îi era atât mentor, cât și un fel de tată. Tânărul erou este nevoit să accepte pierderea, iar acest lucru anunță un film cu un ton ceva mai serios decât „Spider-Man: Homecoming”. De data aceasta, el are noi responsabilități – misiunea lui Fury, dar și obligația de a proteja New-York-ul fără să mai fie ajutat de Tony.

Filmul urmează să apară în cinematografe pe 5 iulie, anul acesta.