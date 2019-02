Semnalele creierului au fost transformare în vorbire

Pentru prima oară, oamenii de știință au putut să traducă semnalele creierului într-un discurs inteligibil. Deși poate sună a scenariu de film SF, o asemenea descoperire i-ar putea ajuta pe oamenii care au probleme de vorbire.

Pentru a putea face acest lucru, oamenii de știință au creat un sistem de inteligență artificială care potrivește ceea ce subiectul aude cu modele de activitate electrică, transformându-le apoi în discurs.

Atunci când vorbim, sistemele neurale din creier emit modele diferite. În cazul de față, sistemul decodează răspunsurile din creier – și, în viitor, ar putea face acest lucru cu gândurile. „Vocile noastre ne ajută să ne conectăm cu prietenii noștri, cu familia și cu lumea din jurul nostru, de aceea este atât de devastatoare pierderea vocii cuiva din cauza unei răni sau a unei boli”, a explicat cercetătorul Nina Mesgarani, de la Columbia University in New York. „Cu studiul de azi, avem potențialul de a restaura puterea aceea. Am arătat că, cu ajutorul tehnologiei potrivite, gândurile acestor oameni pot fi decodate și înțelese de orice ascultător”.

Algoritmul dezvoltat de cercetători se numește vocoder și este același tip de algoritm precum cele care pot sintetiza discursul după ce a fost antrenat cu voci umane (de exemplu Alexa sau Siri). Vocoder-ul acesta însă nu a fost antrenat de voci umane, ci de activitatea neurală din cortexul auditiv din creier, pe care au măsurat-o în creierul pacienților care erau operați pe creier în timp ce ascultau propoziții citite cu voce tare. La final, cuvintele trecute prin vocoder semănau mult cu cele pe care le ascultaseră oamenii, chiar dacă vocea era foarte robotică.

„Vocoder-ul sensibil și rețelele neurale puternice au reprezentat sunetele pe care pacienții le ascultaseră inițial cu o acuratețe surprinzătoare”, a zis Mesgrani.

Deși vocoder-ul mai are nevoie de îmbunătățiri, potențialul său este imens. Pe viitor, cercetătorii speră să reușească să facă algoritmul să transforme în discurs și gândurile în sine.