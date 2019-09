Seinfeld vine pe Netflix și asta îți arată că serialul acesta n-are moarte

A fost o oarecare tristețe la început de toamnă când Netflix n-a mai avut drept de difuzare pentru Friends. Toamna a devenit însă veselă din nou cu vestea că Seinfeld ajunge pe platforma de streaming. Toate 180 de episoade. La mai bine de 30 de ani de la debut. Poate fi ceva mai bun de atât?

În urma unei înțelegeri cu Sony Pictures Television, adică entitatea care controlează drepturile de difuzare ale serialului Seinfeld, toate cele 180 de episoade vor fi disponibile pe Netflix. Drepturile i-ar fi costat peste 500 de milioane de dolari. Dar abonații Netflix din toată lumea se vor putea bucura de faimosul serial în 2021.

Da, știu că mai durează puțin, dar este un pas gigantic din partea companiei de streaming. De curând, Netflix a pierdut o grămadă de seriale populare după care utilizatorii încă suspină. Friends, The Office, Arrested Development, Parks and Recreations, 30 Rock și lista continuă.

După atâtea pierderi masive, era nevoie de un deal cât mai măreț. Sincer, nu mă pot gândi la un serial mai bun cu care Netflix să-și spele păcatele.

La 30 de ani de la premieră, Seinfeld e încă unul dintre cele mai bune seriale la care te poți uita

Multe seriale tind să îmbătrânească urât, să-și piardă din farmec și să pară dintr-o lume mult prea diferită de a noastră. De obicei, timpul își pune amprenta pe orice producție, dar, cumva, Seinfeld rămâne relevant chiar și acum. Asta pentru că pare real.

Înainte de Seinfeld, și chiar și după, majoritatea sitcomurilor erau absurde, se punea accentul pe emoții, sentimente și scenarii imposibile. Sigur, Seinfeld are și el partea sa de absurd, dar te poți de identifica într-o mare măsură cu acesta.

Nu există personaje pozitive pe care să le iei ca un model în viață, ci doar scenarii familiare cu care te indentifici. Practic, este doar o gașcă de narcisiști cu zero calități care trăiesc o viață fără un plan sau o direcție. Singurele seriale actuale la care mă pot gândi că se aseamănă din aceste puncte de vedere sunt It’s Always Sunny in Philadelphia, numai că mult mai extrem și absurd, și Arrested Development.

Comparația dintre Seinfeld și Friends tot nu-și are rostul, chiar și dacă e vorba de ce-i pe Netflix

Nu prea ai cu ce să compari Seinfeld. Asta chiar dacă multă lume încă insistă să se certe pe subiectul Seinfeld vs. Friends. Cele două sunt complet diferite și n-ar trebui să fie comparate niciodată. Singurul lucru în comun e că ambele au o gașcă. Ah, și că sunt relativ din aceeași perioadă. Atât.

Friends are drame, povești de dragoste și așteptări nerealiste de la viață. Asta în timp ce Seinfeld e despre viața de zi cu zi, în cel mai sec mod cu putință.

Practic, a fost ca o demonstrație despre cum un comediant își adună ideile de material pentru un show. Din chestiile cotidiene, din activități enervante din fiecare zi, din rutine și din cele mai banale chichițe care se pot transforma în ceva absurd, dar relevant.

Cred că pierderea Friends de pe Netflix s-a transformat într-o oportunitate bună pentru companie. Au fost forțați să vină cu ceva care să compenseze și nu pot decât să mă bucur că alternativa e Seinfeld.

Mai durează puțin până în 2021, dar cu siguranță serialul va rămâne la fel de relevant chiar și atunci.