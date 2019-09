Schimbarea pe care Renault a făcut-o la Dacia de care nici nu știai

Când Dacia a ieșit pe piață cu mașini mai moderne, în 2004, nu avea nimeni pretenții. În aproape 15 ani, a ajuns un brand al Renault preferat în Europa de Vest. Cum s-a întâmplat asta? Explică totul chiar un francez, investitor în România.

Dacia nu are mașini de raliu, nu are modele premium, nu are nici măcar o mașină electrică, deși e posibil să lanseze curând una. Până își va completa gama cu modele ceva mai moderne, Renault a transformat marca Dacia într-una la care străinii să nu mai strâmbe din nas.

Dacă nu ți se pare că e așa, când te uiți la piața din România, un francez a explicat cum stau lucrurile. Francois Coste, preşedinte al Camerei Franceze de Comerţ şi Industrie din România, a explicat într-un interviu recent pentru Digi24 de ce Dacia este cea mai cunoscută afacere franceză de la noi. Generează peste 3% din produsul intern brut al ţării.

„România nu mai este o ţară care are costuri mici, este o ţară în care companiile contează pe talente pentru activităţi cu o mare valoare adăugată. O maşină Dacia fabricată în România nu mai este o maşină low cost, este o maşină «smart choice», din cauza asta Dacia are succes pe toate pieţele din Europa şi din afara ei.”

Cât de adevărat e că Dacia s-a schimbat sub comanda Renault?

Ce vezi în prezent, în oferta Dacia, sunt tot mașini ieftine. Ieftine raportat la nivelul concurenței. Astfel, Renault chiar dacă a ridicat prețul per model, față de 2004, l-a menținut sub mașinile sale, dar și sub ce oferă alte companii.

Definirea mașinilor Dacia drept „smart choice” nu-i nimic altceva decât a spune că-i tot low cost, dar acum e suficient de bună cât să o prefere și vesticii. Ceea ce s-a văzut în cifrele de vânzări ale mărcii. Sandero, fiind un model mai compact, și Duster, fiind un SUV ieftin, au condus pe piețele din Vest.

Cel mai bun exemplu de cum Renault a reușit să facă ceva mai mult din Dacia decât o mașină low cost e seria Stepway. MCV din această serie arată suficient de bine, e suficient de util și destul de ieftin ca să-l preferi. Dacia e încă o mașină low cost, față de piață, dar cu mai multe opțiuni decât a avut vreodată.