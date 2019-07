Schimbarea de la WhatsApp de care să profiți dacă ții la nervii tăi

WhatsApp are o mulțime de funcții. Unele utile, de altele poți uita. Dintre acestea se remarcă una care te ajută enorm, dacă nu vrei să fii mereu deranjat de prieteni sau vagi cunoștințe.

Pe Facebook Messenger, WhatsApp sau alte aplicații de chat există opțiunea de-a crea un grup. Partea proastă e când ești adăugat automat în tot felul de grupuri în care n-ai prea vrea să fii. Din fericire, din 2019, WhatsApp a decis să schimbe asta și-a introdus o opțiune importantă pentru intimitatea ta. Astfel, compania a promis că vei putea bloca astfel de adăugări de către alții.

Cum îi oprești pe alții să te adauge în tot felul de grupuri pe WhatsApp

Contrar a ceea ce ai crede, grupul nu e niciodată un loc frumos. Vorbesc doar câțiva oameni acolo, restul se uită. Sau e ținut în viață doar pentru niște evenimente specifice, apoi administratorul nu-l închide. Oricum ar fi, enervant e să fii adăugat fără să ceri asta.

Până acum, soluția era să fii atent să părăsești imediat grupul, la scurt timp după ce ai fost inclus în el. Dar pe WhatsApp mai beneficiezi de-o opțiune.

În cazul în care ai telefonul în română, pașii sunt aceiași, doar denumirile diferă. În engleză, pașii sunt aceștia: Settings – Account – Privacy – Groups. Selectezi una dintre opțiuni: Nobody, My Contacts sau Everyone.

Prima înseamnă că nu permiți nimănui să te adauge în grupuri. Când se întâmplă asta, și ești inclus, accepți tu dacă faci parte din el. Altfel, n-o să fii acolo by default. În cazul contactelor tale, destul de evident, te pot adăuga în grupuri cei pe care-i ai la contacte. Iar la Everyone, ei bine, e ca până acum.

Opțiunea e disponibilă celor care folosesc ultima versiune de WhatsApp, pe Android și iOS. Compania a explicat, atunci când a anunțat această schimbare, că vrea astfel să ai mai mult control asupra mesajelor pe care le primești, dar și cum e folosit contactul tău.