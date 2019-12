Surpriza de pe Galaxy S11: camera cu care Samsung vrea să ia fața Apple și Huawei

Samsung pregătește o mare supriză pentru noul Galaxy S11, vârful de gamă al sud-coreenilor pentru 2020. Astfel, compania vrea să vină cu o cameră ultra performantă și vrea să ia fața rivalilor de la Apple și Huawei.

Samsung pregătește o cameră ultra-performantă pentru 2020, an în care va lansa noul Galaxy S11. Potrivit unor surse apropiate companiei, Galaxy S11 va veni cu o cameră de 108 megapixeli, spre deosebire de 12 megapixeli – cât are iPhone 11. De asemenea, va veni cu un zoom optic mai mare – 5x, exact cum are Huawei pe P30 Pro.

Samsung Galaxy S11 ar urma să fie prezentat la începutul anului viitor, în primele trei luni cel mai probabil. Iar sud-coreenii pare că pariază totul pe echiparea foto-video.

Samsung Galaxy S11 vrea să revoluționeze fotografiile cu telefonul

Se zvonește că noul Samsung Galaxy S11 va fi lansat în luna februarie. Până atunci, în piață circulă extrem de multe informații și multe ele dintre s-ar putea concretiza. După ani întregi în care sud-coreenii nu prea au venit cu îmbunătățiri majore pe zona foto/video, compania dă semne că vrea să schimbe acest lucru.

Și vrea să devină mult mai competitivă pe această zonă cu rivalii Apple și Huawei. Samsung ar pregăti și un senzor special pentru modul portret și aplicații de realitate augmentată. Din strategia Samsung nu lipsesc conexiunile 5G și dispozitivele pliabile.

Se va insista și pe această zonă, iar veștile venite dinspre Coreea de Sud au rezonanță inclusiv pe Bursă. Acțiunile producătorului au crescut cu 1,8% după anunțul referitor la camera de 108 MP.

Se zvonește, de asemenea, că Samsung va muta camera frontală a telefonului din colțul din dreapta sus pe centrul telefonului. Ca design general, noul model pare să fie un pic mai curbat pe margini în comparație cu Samsung Galaxy S10, care a fost lansat în urmă cu mai bine de jumătate de an. Configurația camerelor principale, de asemenea, este un pic mai elaborată decât la telefonul de top lansat anul acesta.