Noi detalii despre Samsung Galaxy S11: care vor fi funcțiile revoluționare

Mai sunt cel puțin trei luni până la lansarea Galaxy S11, dacă nu jumătate de an. Din acest motiv, detaliile referitoare la performanța gadgetului trebuie percepute cu un anumit grad de reticență.

Galaxy S10 s-a lansat în luna martie 2019, după ce a avut parte de o conferință în luna februarie. Galaxy S8, în schimb, a fost lansat în aprilie 2017. Aceste detalii sunt importante pentru că mai pot fi schimbate multe particularități referitoare la Galaxy S11 până când gadgetul futurist va ajunge în mâna utilizatorilor.

Chiar și așa, datorită unui firmware beta care a ajuns online, pot fi desprinse câteva particularități referitoare la abilitățile camerelor principale care vor fi integrate în Galaxy S11. Din câteva se pare, vârful de gamă de anul viitor va fi capabil să filmeze la rezoluție 8K, în cazul în care ajută pe cineva astfel de de conținut video și are pe ce să-l ruleze.

În plus, Samsung Galaxy S11 va introduce câteva moduri noi de captură, deși nu este foarte clar care sunt beneficiile fiecăruia dintre ele. Lista include Director`s View, Night Hyperlapse, Single Take Photo, Vertical Panorama și filtre personalizate.

Director`s View îți va permite să faci filme și, în timp real, să schimbi fluxul video imortalizat de la o cameră la alta. Astfel, vei crea iluzia că ai filmat cu mai multe camere, în momentul în care ai sărit de la camera principală la cea telephoto. Subiectul filmării va fi în permență clar, deoarece îl poți defini în prealabil.

Night Hyperlapse se pare că va combina modul de captură pe timp de noapte cu o formă de hyperlapse, deși se pare că există un avertisment că ar trebui să ții telefonul nemișcat, fiind mai degrabă o formă de Timelapse.

Single Take Photo nu este ceea ce crezi. În timp, facilitează imortalizarea unui moment de 15 secunde, în timp ce învărți telefonul în jurul tău și imortalizează o serie de secvențe video și cadre statice. În ceea ce privește designul, se pare că ecranul va fi similar cu cel de la Note 10, cu margini mai subțiri. Nu va ”curge” pe margini, precum la Huawei Mate 30 Pro.

