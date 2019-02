Samsung Galaxy S10 vs. iPhone Xs: ce diferență masivă e între ele

Samsung Galaxy S10 e un telefon foarte bun, am spus-o și în articolul de preview. iPhone Xs, de asemenea, e bun. Dar care-i mai bun, dacă doar rezultatul final te interesează?

În ianuarie, am greșit. Am speculat că Exynos 9820 de pe Samsung Galaxy S10 va fi bun, chiar foarte bun, dar ultimele teste mi-au arătat că tot Qualcomm rămâne mai bun. Totuși, ce se întâmplă când testezi un iPhone Xs Max – cel mai bun telefon Apple – și un Samsung Galaxy S10 Plus? Afli, pe scurt, de ce Android încă are un handicap mare.

Samsung Galaxy S10 Plus poate fi cumpărat cu 8 sau 12 GB de memorie RAM și cu procesor Qualcomm Snapdragon 855 sau Exynos 9820 al Samsung. În România, va fi disponibil doar cel din urmă, dar poți cumpăra oricare dintre cele trei variante ale telefonului.

Într-o comparație în care au fost incluse iPhone Xs, Samsung Galaxy S10 Plus, dar și OnePlus 6T, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de telefonul Apple. Asta s-a întâmplat, pe rând, în teste precum AnTuTu, GFXBench, Geekbench (single și multi core) și mai ales în Jetstream, unde iPhone Xs, practic, și-a zdrobit concurența.

Ce înseamnă că iPhone Xs e mai bun decât Samsung Galaxy S10?

Deocamdată, dincolo de un hands on, n-am folosit o perioadă îndelungată Samsung Galaxy S10, dar pot vorbi despre Galaxy S9, Galaxy Note 9 și iPhone X – telefoane pe care le-am folosit sau le folosesc în paralel. Singura diferență masivă între ele e sistemul de operare – cumva evident.

Galaxy S10 are acum un hardware excepțional, cum mai rar a folosit Samsung. În același timp, iPhone Xs are mai puțină memorie RAM, un procesor cu mai puțin nuclee, dar un sistem de operare mai bine optimizat. Pe măsură ce am folosit One UI pe un Galaxy S9 am căutat să văd dacă Samsung chiar a reușit să facă din Android Pie un sistem de operare mai bun. Nu e cazul. Dar e mai ușor de folosit – UI și UX sunt clar îmbunătățite.

Deși n-am recomandat niciodată achiziția unui telefon pe baza rezultatelor din astfel de teste, utilitatea lor e că îți dau o referință. Sigur, poate în utilizarea de zi cu zi nu vei observa nicio problemă, iar dacă ești obișnuit pe Android sau Samsung oricum nu te interesează iPhone (și viceversa). E însă o realitate că și Samsung Galaxy S10 suferă din cauza Android.

Măcar Samsung Galaxy S10 Plus are o cameră foto bună. Asta poate fi suficient ca să te mulțumească, dacă în termeni de performanță are doar un mic avantaj față de concurența cu Android și niciunul în lupta cu iPhone.