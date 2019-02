Samsung Galaxy S10: ultimele detalii și informații despre telefonul pliabil

Samsung Galaxy S10 împreună cu iminentul telefon pliabil al sud coreenilor au fost niște secrete păstrate foarte ineficient de către Samsung, iar noile informații ajunse online reconfirmă acest fapt.

Din ultimele săptămâni, nu a trecut o zi fără noi informații despre Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus și Samsung Galaxy S10 E. În teorie, acesta din urmă este cel mai accesibil dintre ele. Cea mai nouă informație poate fi desprinsă din imaginea de mai sus, ce pare să fie o bucată dintr-un afiș ce ar urma să apară la conferința de lansare.

Fotografia a fost postată în urmă cu câteva ore de către @evleaks pe Twitter, iar postarea integrală este disponibilă mai jos.

So yeah, looks like that’s definitely happening… [Thanks, tipster!] pic.twitter.com/CQ0nxrAGh2 — Evan Blass (@evleaks) February 11, 2019

Samsung va lansa seria de telefoane Samsung Galaxy S10 pe data de 20 februarie în cadrul unei conferințe desfășurate în San Francisco. Prin intermediul unui teaser postat pe Twitter, producătorul sud-coreean a confirmat că telefonul pliabil va ajunge în lumina reflectoarelor în aceeași zi.

Deși nu se cunosc foarte multe detalii despre el, tot atunci, Samsung ar trebui să lanseze un noul ceas inteligent. Intitulat Galaxy Watch Active sau Galaxy Sport, micuțul va ascunde un acumulator de 23 0mAh. Va avea conectivitate LTE, un difuzor integrat, un senzor cardiac pentru puls, NFC și GPS. Diametrul ecranului rotund va fi de 1,3 inci cu o rezoluție nativă de 360 x 360 pixeli.

În privința telefoanelor care vor fi lansate, pe lângă smartphone-ul pliabil, știm că vom vorbi intens în perioada următoare despre trei aparate. Samsung Galaxy S10 E, Samsung Galaxy S10 și Samsung Galaxy S10 Plus vor avea diagonala ecranului de 5,8, 6,1, respectiv 6,4 inci. Samsung Galaxy S10 E va avea două camere principale și un senzor de amprentă ascuns în butonul lateral. Samsung Galaxy S10 și S10 Plus vor avea un senzor de amprentă ascuns în ecran, în timp ce pe spate se vor lăuda cu trei camere principale. Diferența va fi dată de diagonala ecranului și faptul că Galaxy S10 Plus va avea două camere frontale pentru selfie-uri, în loc de doar una, pe care o vom vedea la S10.