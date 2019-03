Samsung Galaxy S10 e spectaculos, dar totul până vezi aceste cifre

Samsung mizează tare pe seria aniversară a Galaxy S, însă aceste cifre le dau bătăi de cap sud-coreenilor.

Am fost la lansarea telefoanelor Samsung Galaxy S10, ne-am jucat cu ele și am fost impresionanți de ceea ce am văzut. Urmează un test complet. Cele trei modele de Samsung Galaxy S10 au făcut o impresie pozitivă, însă precomenzile pentru noile telefoane nu sunt la fel de ridicate pe cât ar vrea compania.

Se pare că seria Samsung Galaxy S10 a înregistrat doar 140.000 de precomenzi în prima zi în Coreea de Sud, țara unde brandul Samsung este foarte puternic. Astfel cererea pentru Galaxy S10 este mai mică decât cea pentru Galaxy S9 (180.000 de precomenzi în prima zi), dar și mai mică decât cea pentru Galaxy Note 9 (200.000 de precomenzi).

Asta se întâmplă în condițiile în care S9 a fost un model nenepopular în comparație cu generațiile precedente, iar compania a scăzut prețul după lansare în încercarea de a vinde mai multe unități.

Totuși, aceste cifre despre Galaxy S10 nu sunt revelatoare despre popularitatea telefonului și ar putea fi o victimă a circumstanței. La lansarea din 20 februarie, Samsung a prezentat Samsung Galaxy Fold, primul telefon pliabil al companiei, dar și un model S10 cu conectivitate 5G.

Iar asta ar putea duce la o cerere mai scăzută pentru modelele S10, S10+ și S10e. Poate oamenii vor să nu mai cheltuiască atât de mulți bani pe un telefon ce nu este pliabil sau care nu are conectivitate 5G.

Samsung Galaxy S10 5G va fi lansat în Coreea de Sud cândva în luna martie. Coreea este una dintre țările unde toți cei trei operatori au rețele 5G ce vor fi funcționale în acest an.

Samsung Galaxy S10 5G are un ecran de 6,7 inci QuadHD+ cu raport de aspect 19:9. Samsung Galaxy S10 5G are și trei camere foto pe spate, dar mai există și un al patrulea senzor. E vorba de unul 3D cu rezoluție mică (hQVGA) care va fi folosit pentru măsurarea adâncimii de câmp și defocalizarea fundalului ceva mai bună.