Samsung Galaxy Note 10 va fi lansat abia în toamnă, dar până atunci vor fi o mulțime de zvonuri. Cum ar fi cel de acum despre o funcție crucială de pe noul telefon.

Samsung Galaxy S10 e un telefon care se descurcă admirabil la câteva capitole: fotografie, ecran, sistem de operare (One UI peste Android). Dar nu stă la fel de bine la încărcare wireless sau pe fir, unde vitezele sunt ceva mai mici decât ale concurenței. Totuși, are PowerShare, pentru încărcare wireless reversibilă.

Încărcarea mai lentă ar fi rezolvată pe Samsung Galaxy Note 10. Conform informațiilor furnizate până la acest moment, încărcătorul noului telefon va fi mai rapid decât 25 de wați. Asta în timp ce Huawei deja a ajuns la 40 de wați pe Mate 20 Pro și P30 Pro. Astfel, cea mai optimistă estimare e că Samsung va trece la 50 de wați.

De ce Samsung nu are încărcătoare mai rapide pentru telefoanele sale?

În ultimii ani, deși telefoanele Samsung au fost mai bune, încărcarea rapidă a cam stagnat. Asta și pentru că sud-coreenii încă lucrează, cumva, sub umbra scandalului cu Galaxy Note 7. Acel telefon, și nu doar câteva unități, a luat foc din senin. Asta a dus la retragerea lui. Între timp, compania a rezolvat problema (era de la baterie), dar nu și-a asumat riscuri mai mari.

Odată cu Samsung Galaxy Note 10, ar fi cazul să facă un pas în față și la acest capitol. Mai ales că a ajuns la acumulatori de cel puțin 4.000 mAh pe ultimele telefoane, deși multă vreme stătea sub această capacitate.

În prezent, concurentul pentru o încărcare foarte rapidă ar fi Oppo care are SuperVOOC la 40 de wați. Spre exemplu, Find X Lamborghini se încarcă de la zero la 100% în aproape jumătate de oră și cu siguranță ai vrea așa ceva pe orice telefon. Oricum, cel mai în urmă e Apple, care include un încărcător foarte lent cu orice telefon. Dacă vrei unul mai bun, plătești în plus.