Samsung Galaxy Fold trebuia să ajungă pe piață în aprilie, dar mai multe probleme legate de calitatea telefonului au dus la întârzieri.

Foarte multe recenzii negative despre modelul Fold au apărut după ce acesta a ajuns pentru teste la jurnaliști sau vloggeri. În urma acestora, Samsung a anunțat că va amâna, pe o perioadă nedeterminată lansarea telefonului pe piață.

Existau zvonuri conform cărora Samsung ar putea renunța de tot la revoluționarul telefon pliabil. Avem acum o nouă dată la care telefoanele ar putea ajunge în magazine: 13 iunie.

Deși informația nu este confirmată de Samsung, sursele sunt unele credibile. AT&T, operatorul de telefonie mobilă și, în același timp, partener al Samsung, a trimis un mail celor care pre-comandaseră modelul Galaxy Fold. Acesta menționa că dispozitivul urmează să le fie livrat la data de 13 iunie.

Mai mulți oameni au confirmat, cu screenshoturi, că și ei au primit respectivul mail.

Looks like the new shipping date for the @SamsungMobileUS #GalaxyFold is June 13th

At least according to this email about my order I just received from @ATT ?‍♂️ pic.twitter.com/0At2XzPoFA

— David Cogen (@theunlockr) April 23, 2019