Samsung lansează telefoanele care nu-ți distrug bugetul ca Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 a fost prezentat și acum îl așteptăm în magazine. Până atunci, compania are însă modele noi de care să ții cont. Avantajul lor e că sunt mult mai ieftine decât modelul premium.

Ultimele vești despre noua serie Samsung Galaxy A le-am aflat înainte de Galaxy S10. Pe atunci, știam că telefoanele vor avea o crestătură în partea de sus a ecranului și un hardware decent. Acum sunt confirmate oficiale două modele: Samsung Galaxy A50 și Galaxy A30.

În timp ce Samsung Galaxy S10 are un ecran Infinity-O (nume inspirat de perforația pentru cameră foto), cele două telefoane de acum au ecrane Infinity-U. Atât Samsung Galaxy A50, cât și Galaxy A30 au baterii de 4.000 mAh, scanner de amprente și vor fi disponibile în mai multe nuanțe de culoare.

Galaxy A50 are însă un scanner integrat în ecran, în timp ce Galaxy A30 are unul pe spate. Ambele au un ecran Full HD+ AMOLED de 6,4 inci. Galaxy A50 are însă un procesor Exynos 9610, 4 sau 6 GB de memorie RAM și stocare de 64 sau 128 GB, în timp ce A30 are un Exynos 7885, 3 sau 4 GB RAM și 32 sau 64 GB stocare. După cum vezi din aceste specificații, cel din urmă va fi o versiune entry-level pentru cei care vor să facă upgrade, dar caută ceva ieftin.

În ceea ce privește camerele foto, Galaxy A50 are trei pe spate: 25 megapixeli f/1.7, 8 MP pentru ultra wide și 5 MP f/2.2 pentru calcularea adâncimii de câmp. Camera de selfie e de 25 MP cu f/2. Galaxy A30 are o cameră duală: 16 MP cu 5 MP. Pentru selfie e un senzor de 16 MP.

E foarte probabil ca seria Galaxy A pentru 2019 să nu fie disponibilă în România cu toate aceste versiuni. Detaliile despre disponibilitate și preț vor fi anunțate după MWC 2019. Până atunci, încă poți plasa o precomandă pentru Samsung Galaxy S10.