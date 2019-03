Samsung va lansa telefoanele „de buget” pe care le așteptai

Samsung a pregătit un eveniment la câteva săptămâni după Huawei. Dacă Galaxy S10 e deja pe piață, acum e vorba de telefoane mai ieftine.

Samsung Galaxy S10 a atras toată atenția, dar când vine vorba de vânzări s-ar putea ca altele să fie mai populare. Pentru niveluri de preț ceva mai joase, Samsung pregătește seria Galaxy A. Adoptă, totodată, o strategia diferită față de anii precedenți. Evenimentul de lansare a fost anunțat pentru 10 aprilie.

Odată cu acest eveniment, așteptările sunt că sud-coreenii vor prezenta Galaxy A90, A60, A40 și A20. Se prea poate ca nu toate să fie disponibile sau prezentate la eveniment și, totodată, s-ar putea să fie un eveniment dedicat doar modelelor high-end ca A90 sau A60. Oricum, e vorba de-o serie nouă cu preț mai mic decât Samsung Galaxy S10.

Ce poți aștepta de la Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy A90 va fi un telefon cu trei camere principale pe spate, cu un ecran cu margini cât mai mici și-o cameră de tip periscop pentru selfie. În timp ce cu Galaxy S10 compania nu s-a hazardat în tot felul de elemente de design mai riscante, Galaxy A va fi o serie care le va avea pe toate.

Deocamdată, oficiale sunt Galaxy A50 și A30, două modele cu preț mic și câteva dotări decente. A50, de exemplu, are un ecran de 6,4 inci și trei camere foto principale, în timp ce Samsung Galaxy A30 are doar două camere și același ecran. Ca hardware, A50 e mai bun. Ambele au un ecran crestat, în timp ce Samsung Galaxy S10 are unul perforat.

Ecranul perforat va fi și în seria Galaxy A, sub forma telefonului A60. Acesta e versiunea globală pentru Galaxy A8s, un telefon anunțat în 2018 pentru China. Are o cameră de selfie integrată în colțul ecranului, cum ai la Galaxy S10e și Galaxy S10. Acesta e și modelul care a ajuns online într-un video neoficial.