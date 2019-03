Samsung Galaxy S10 e cel mai bun telefon pe care îl propun sud-coreenii. iPhone Xs Max e cel mai bun telefon al Apple din 2018 până în toamna lui 2019. Dar care e mai rapid?

Într-un test de tip benchmark, iPhone Xs a fost peste Samsung Galaxy S10. Dar asta e doar o parte din poveste. Cea de-a doua e despre viteza în folosirea de zi cu zi. Iar într-un așa test rezultatele stau un pic diferite. Poate era de așteptat, dacă judeci ce hardware are la dispoziție Samsung Galaxy S10.

Modelele pe care le vezi testate mai jos sunt un iPhone Xs Max cu procesorul A12 Bionic, 4 GB de memorie RAM și iOS 12.1.4, și Samsung Galaxy S10 Plus cu Qualcomm Snapdragon 855 (adică versiunea mai rapidă), 8 GB de memorie RAM și Android Pie cu interfața One UI. După cum vezi, nu-i cel mai bun Galaxy S10 Plus, dar e cel disponibil în Statele Unite ale Americii.

Samsung Galaxy S10 Plus vs. iPhone Xs Max după două ture de test

Ambele telefoane au fost supuse aceluiași test. Au fost rulate, automat, anumite aplicații și a contat cât de repede termină fiecare telefon „proba”. În prima tură, Samsung Galaxy S10 Plus a terminat într-un minut și 54 de secunde. iPhone Xs Max a terminat într-un minut și 50 de secunde. Avansul a crescut în tura doi: 31 de secunde pentru Galaxy S10 Plus și 51 de secunde pentru iPhone Xs Max.

După acest test poți să tragi o concluzie cât de cât echilibrată despre care e mai rapid. Dacă testele sintetice nu oferă cel mai bun răspuns, aici e vorba de aplicații pe care și tu le folosești. După cum vezi, a trecut prin Facebook, document în Word, document în Excel, Spotify și alte câteva.

Ce ar mai fi de reținut e cât de mult trage în jos Android telefoanele care îl folosesc. Samsung Galaxy S10 Plus are nevoie de memorie RAM din plin, dar și de un procesor mult mai performant. Per total însă e vorba de ce câștigi tu.