eMAG cu reduceri fenomenale: Huawei la prețuri de rămâi mască

eMAG a pornit o campanie excelentă cu reduceri care te fac să iei tot. Iar prețurile sunt pe măsură, mai ales la telefoane Huawei.

La eMAG s-a spart bazinul cu reduceri și-au năvălit pe site telefoane, ceasuri, laptopuri și o mulțime de alte produse. Între 19 și 21 martie ai Stock Busters, cu reduceri mari și stocuri cât de cât bune. Totodată, ai telefoane Huawei și pe acestea m-am concentrat în acest articol.

Huawei cu prețuri beton la eMAG de Stock Busters

Prima recomandare este un Huawei Mate 20 Pro listat de eMAG cu o reducere de 13%. E cel mai bun telefon pe care Huawei îl are și beneficiezi de tot ce înseamnă un flagship. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și un ecran impresionant. Mai trebuie să știi că are și trei camere foto. Telefonul îl poți cumpăra de aici.

Dacă ceea ce urmărești e prețul, atunci Huawei P20 e ceea ce cauți. eMAG a băgat reducere de 39% și telefonul are 64 GB spațiu de stocare, ecran mare, Android nou și 4 GB de memorie RAM. Poți cumpăra acest telefon de aici.

O alegere doar pentru buget este Huawei P Smart. Telefonul e la eMAG cu reducere de 48% și e cam cea mai bună afacere pe care o poți face. Are 32 GB spațiu de stocare, 3 GB de memorie RAM și un ecran Full HD, care-i greu de găsit la preț atât de bun. Cumperi telefonul de aici.

Mai poți trece pe listă și un Huawei P20 Lite cu 64 GB spațiu de stocare și un preț excepțional: 41% reducere la eMAG. Prinzi telefonul la reducere mare aici.

În afară de Mate 20 Pro, am și o alternativă: ASUS Zenfone 5z cu 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și cel mai bun procesor din 2018. Telefonul a ajuns acum la reducere de 29% și prețul e excelent pentru ce oferă. Îl poți cumpăra de aici.