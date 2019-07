Samsung, acuzată că și-a înșelat clienții cu telefoanele rezistente la apă

De câțiva ani, Samsung are telefoane rezistente la apă. Totuși, nu ar fi atât de bine izolate pe cât susține compania. Acuzația a fost lansată de la o autoritate de protecție a consumatorului din Australia.

Comisia Concurenței și Consumatorului din Australia (CCCA) susține că telefoanele Samsung nu sunt atât de rezistente la apă pe cât ar vrea compania să crezi. Producătorul are de câțiva ani astfel de dispozitive și până acum nu a fost pusă în fața unui scandal prea mare cu privire la rezistență. Telefoanele sunt certificate IP68, adică rezistă la apă și praf.

Conform standardului IP68, telefoanele Samsung ar rezista sub apă până la 1,5 metri pentru circa 30 de minute sau mai puțin. Ce acuză CCCA e că Samsung nu ține cont în promovarea acestui atu de durata de viață a telefonului. Astfel, poate că rezistă prima dată, dar nu e cert cum va rezista unei scufundări în apă și după doi sau trei ani.

CCCA mai spune și că standardul IP68 e acordat pentru rezistență la apă curată, nu de piscină sau mare. Comisia susține că a analizat circa 300 de reclame Samsung ca să-și argumenteze acuzațiile.

De cealaltă parte, compania a spus că se va arăta în instanță. „Suntem încrezători că le-am oferit clienți rezolvări gratuite într-o manieră corectă raportat la obligațiile Samsung asumate în condițiile garanției și sub legislația australiană”, a transmis producătorul.

Ce înseamnă rezistența la apă de tip IP68 promovată de Samsung

Standardele IP sunt folosite ca să știi cât de rezistent e un telefon, în cazul de față, la apă și praf. Prima cifră din standardele acestea reprezintă protecția împotriva particulelor solide (de la zero la 6). A doua cifră din standardele IP se referă la nivelul de protecție pe care dispozitivul îl are împotriva apei (de la zero la 9K). Cel mai des vei vedea telefoane rezistente la apă și praf cu rating IP68.

Companii ca Samsung, Apple sau Huawei plătesc pentru această certificare. Altele, ca OnePlus, susțin că telefonul rezistă, dar nu are niciun rating.

Sunt într-adevăr rezistente telefoanele? Da, în principiu. Dar nu te gândi că le poți băga în mare, ocean sau alte tipuri de lichide. În general, producătorii asigură această protecție pentru apă potabilă, pentru lichide vărsate pe telefon (fără scufundare în lichid) și pentru ploaie.