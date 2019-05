Singurul motiv pentru care ai auzit și ți-a păsat de OnePlus a fost prețul. Toate telefoanele au fost mai ieftine decât ale competiției. Așa va fi cazul și în 2019.

Încă din 2014 a fost cert: OnePlus e o companie dispusă să riște și să încerce să facă lucrurile puțin altfel. Așa va fi cazul și în 2019, când compania se pregătește să lanseze cel puțin două telefoane: OnePlus 7 și 7 Pro.

Ca să atragă cât mai mult atenția asupra lor, OnePlus investește în campanii de marketing care să te lase să înțelegi că ține la banii tăi. În fapt, singurul avantaj care i-a mai rămas e costul. Ca performanțe, sigur, se descurcă bine, dar nici competiția nu mai e în spate, cum se întâmpla în 2014.

Acum, OnePlus susține că OnePlus 7 va fi rezistent la apă, doar că nu va avea niciun rating IP. Asta înseamnă că, oficial, nu-i rezistent la apă. Dar poți merge pe încredere, că așa spune producătorul.

Ce înseamnă, de fapt, că OnePlus 7 nu are rating IP?

Standardele IP sunt folosite ca să știi cât de rezistent e un telefon, în cazul de față, la apă și praf. Prima cifră din standardele acestea reprezintă protecția împotriva particulelor solide (de la zero la 6). A doua cifră din standardele IP se referă la nivelul de protecție pe care dispozitivul îl are împotriva apei (de la zero la 9K).

Cel mai des vei vedea telefoane rezistente la apă și praf cu rating IP68.

În cazul OnePlus 7, compania susține că seria e rezistentă la apă și praf – cumva – doar că n-a dat bani pe testare sub standardele IP. Așa că telefoanele vor fi oarecum rezistente.

Implicit, după cum vezi și în videoul de mai sus, compania nu-și asumă scăparea în apă sau folosirea în deșert ori la mare. A, și telefoanele vor fi rezistente pe baza „testării în condiții optime”. În video, telefonul e scăpat într-o găleată cu apă.

Cel mai probabil seria va rezista la apă dacă: te prinde ploaia, scapi telefonul în apă și-l scoți repede și dacă verși un pahar cu apă peste el. Altfel, e la fel de nerezistent, ceea ce nu înseamnă decât marketing ieftin și o modalitate facilă pentru companie să facă treaba doar pe jumătate.