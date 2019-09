S-a deschis cel mai fascinant muzeu: The Twist funcționează și ca pod

În cazul în care ai ocazia să ajungi vreodată în țările nordice, The Twist este un muzeu deschis de curând care merită explorat. Pe lângă aspectul artistic, acesta funcționează ca pod.

Noul muzeu intitulat The Twist s-a deschis de curând în Norvegia, la 80 de kilometri de Oslo. Îl găsești în incinta parcului de sculpturi Kistefos și se întinde peste râul Randselva. El conectează partea nordică și cea sudică a complexului.

Muzeul este o structura metalica torsionata cu o suprafata de peste 900 de metri patrati. A fost proiectat de Bjarke Ingels Group, care a castigat o competitie lansata de omul de afaceri si colectionarul de arta norvegian Christen Sveaas in 2011.

„Cu acest pod locuit am avut parte de prima noastra experienta cu infrastructura sociala – o cladire care functioneaza ca un pod – sau o institutie culturala care functioneaza ca un element de infrastructura”, spune Bjarke Ingels despre primul proiect al companiei sale in Norvegia.

Clădirea muzeului este formată în principal din panouri din aluminiu instalate în formă de evantai, dar are pereți mari din sticlă care par să formeze împreună un tot unitar. În opinia arhitectului, The Twist este o structură de tip patru în unu: ”o sculptură, o clădire, o cărare și un pod”.

La interior, muzeul este structurat în trei spații. Dacă ești fascinat de natură, poți petrece timp în galeria panoramică. Mai există o galerie înaltă închisă pentru opere de artă și un spațiu interstițial. Pe termen lung, The Twist va găzdui expozițiile unor artiști renumiți la nivel mondial.

Costurile de construcție ale întregului ansamblu s-au ridicat la aproximativ 20 de milioane de euro. Parcul de sculpturi Kistefos, în care se regăsește The Twist, a fost infiintat in 1996 de catre Christen Sveaas. Terenul face parte din fosta exploatare de cherestea a familiei sale, si include un muzeu industrial, in care se afla si o fabrica de prelucrat cherestea din secolul al XIX-lea. În plus, ai galerii de arta si un parc in care sunt expuse sculpturile unor artisti precum Tony Cragg, Anish Kapoor, Marc Quinn si Lynda Benglis.