Relația complicată dintre nuditate și Instagram, explicată de românce

Nuditatea în artă a existat mereu. Doar uită-te la sculpturile antice grecești sau la picturile în stil baroc și vei înțelege. Iar arta evoluează în tandem cu tehnologia, astfel că nuditatea s-a strecurat inevitabil și în fotografie. Ce loc mai bun de a posta fotografii nud dacă nu pe vechiul, dragul și narcisistul Instagram?

Unii oameni spun că e disperare, alții spun că e emancipare. Unii spun că e foame de atenție, alții spun că e formă de artă.

Nimeni nu vrea să asculte argumentele taberei adverse, pentru că necesită timp și răbdare pe care nu ni le mai permitem în fuga de la o zi la alta cu care suntem obișnuiți. Indiferent de care parte te afli tu, nu poți să nu te întrebi, cu voce tare sau în gând, de ce unele femei decid totuși să se pozeze goale și să își posteze trupurile unduioase, abia cenzurate, pe internet, în văzul tuturor – al hater-ilor, al perverșilor, al misoginilor, al fanaticilor feminismului? Ce au de câștigat din asta?

La urma urmei, comentariile de la astfel de poze tind să varieze între două extreme tăioase. Fie „Ești ultima curvă, întoarce-te pe centură”, fie „Yas, queen, arată-le tu la fraieri”.

Mai rar găsești un teren comun, de mijloc, în care femeile care se pozează goale nu sunt puse pe un piedestal – fie al rușinii, fie al superiorității – și sunt pur și simplu tratate ca niște oameni. Nuditatea pare să fie un element de o discordie atât de intensă pe internet încât te miri cum de nu a iscat încă un micro-război mondial – poate că regulile platformelor online cu privire la nuditate au ajutat în această privință totuși.

De ce atâtea femei sunt OK cu pozele nud pe Instagram?

Ciprian Susanu, consultant în digital marketing și manager general, Dare Digital, a spus că există însă o explicație pentru care multe femei sunt dispuse să se pozeze goale și să posteze acele fotografii pe internet. „Pe de o parte, este matematică simplă. Dacă numărul de like-uri e mai mare decât volumul de hate, probabil persoanele respective consideră că se merită. Pe de altă parte, toate rețelele sociale fac eforturi mari de personalizare a conținutului după preferințele de consum ale fiecăruia dintre noi. Dacă nu dai follow sau nu preferi un astfel de conținut, el nu prea ajunge la tine. Caz în care, hate-ul pe astfel de conținut cred că are și o doză mare de ipocrizie în spate.”

După cum am subliniat și mai sus, nuditatea în artă nu este ceva nou. Fotografii nud au existat de la apariția primului aparat foto. Susanu a zis că apariția social media a amplificat însă disponibilitatea oamenilor de a se expune goi în mediul online:

După apariția internetului, care a liberalizat accesul la informație, social media a adăugat o rețeta ușoară de amplificare sau viralizare a informațiilor importante pentru fiecare dintre noi. Bineînțeles, ca orice liberalizare, asta vine la pachet cu responsabilitate din partea noastră. Atâta timp cât va fi cerere de conținut de acest gen, va fi și o ofertă foarte generoasă. Altfel, faptul că fiecare dintre noi are ocazia să arate tot ce are mai bun în mediul online și, în acest mod, să poată fi descoperit, să se poată promova, să ajungă să-și arate unicitatea în lume, este o oportunitate extraordinară pentru fiecare dintre noi.

Ciprian Susanu, consultant în digital marketing și manager general, Dare Digital

Când am vorbit însă cu psihoterapeutul Katherine Williams de la Mind Body Solutions, din Las Vegas, mi-a spus că postarea unor asemenea fotografii pe internet poate avea o semnificație mai profundă decât am fi noi înclinați să credem. Williams a spus că nu cred că toate persoanele care postează poze nud caută atenţie.

Unele din ele ar putea avea probleme legate de stima de sine sau de corpul lor şi văd prin intermediul postării pozelor un pas important în vindecarea lor. Alte femei îşi distribuie pozele deoarece sunt încrezătoare şi şi-ar dori să împărtăşească un sentiment de pozitivitate a imaginii corporale în lume. Nu în ultimul rând, societatea încadrează femeile în anumite tipare şi anumite femei pot vedea distribuirea fotografiilor lor nud ca o metodă de a prelua înapoi controlul şi puterea.

Katherine Williams, psihoterapeut

Am vrut să discut însă și cu femeile pentru care postarea nudurilor pe Instagram este ceva firesc – sau chiar un job. Am aflat că, deși fiecare din ele are motive diferite pentru a face asta, toate vor să lupte, într-un fel sau altul, cu presiunea patriarhatului și misognismului.

„Tot ce ține de sex, de fapt, este încă tabu, lucru care mă scoate din minți”

Mădălina Bătrînca are 26 de ani și este jurnalistă. Mi-a povestit că a început să posteze fotografii nud prin decembrie 2018.

Eram în Berlin, în luna de miere, iar apartamentul în care am stat mi s-a părut un cadru fantastic. În spatele pozelor nu a existat însă nicio poveste sexuală, doar un setting și o lumină cinematice, iar ideea asta nu pot spune că mi-a venit, cred că a fost acolo dintotdeauna. Nuditatea mi s-a părut întotdeauna foarte artistică, sub orice formă, iar corpul uman mi se pare frumos și senzual indiferent de proporții și context fotografic.

Motivul pentru care a ales să fac pozele publice este tocmai controversa pe care reușește să o stârnească nuditatea.

Tot ce ține de sex, de fapt, este încă tabu, lucru care mă scoate din minți. Ne bucurăm de sex, ne place, nuditatea ne incită, deși suntem diferiți, arătăm similar pe sub haine, dar încă ne purtăm de parcă ascundem cine știe ce secrete. Personal, mi-aș dori să fim cu toții mult mai liberi când vine vorba de exprimarea sexualității. Cred că ne-am face o mare favoare. Cele mai dure prejudecăți de ieri și de astăzi există vizavi de sexualitate și sănătate mentală, subiecte care ar trebui discutate până la normalizarea lor, până când dispare orice stigmat. Cred că am fi mai buni, mai liniștiți și mai fericiți dacă nu am mai trivializa lucruri atât de normale și umane […]. Ne este încă jenă, de pildă, să spunem că mergem la psiholog, la psihiatru sau că suferim de depresie, la fel cum preferăm să nu discutăm despre sex pentru că poate unii vor judeca.

Mădălina mi-a mai spus că, odată cu publicare pozelor nud pe Instagram, unii oameni au început să o privească diferit.

„Pe mama a trebuit să o blochez pe Instagram și odată cu ea, pentru liniștea ei, pe toți cei din satul meu natal. A fost foarte supărată când a văzut fotografiile și foarte îngrijorată de ce o să spună lumea. Pe lângă reacția mamei mele, am primit și cuvinte de laudă pentru curaj, pentru care am fost recunoscătoare, dar care, totodată, m-au întristat, pentru că nu ar trebui să fie un act de curaj să discutăm liber despre sex sau despre corpurile noastre. Am fost conștientă de la bun început că pozele nud vor provoca, pentru că societatea în care trăim este încă profund rușinată de sexualitate.

Mulți oameni spun că femeile care se pozează nud doar pentru a primi atenție – este însă așa sau nu? Mădălina mi-a spus că pozează nud pentru a primi atenție, dar nu în sensul răutăcios la care te-ai putea gândi, ci pentru a porni niște discuții despre idei încă sensibile, cum sunt sexul și sexualitatea.

„M-am obișnuit să fiu văzută uneori ca o bucată de carne, alteori ca opera de artă”

Ana-Andreea Tomouanu are 23 de ani și este model. Pentru ea, fotografia nud s-a transformat din pasiune în job. Cam tot așa a și început să posteze poze goală pe Instagram, în urmă cu patru ani.

Instagram-ul e cartea mea de vizită, fiindu-mi mult mai ușor să mă conectez cu oameni din acest domeniu decât dacă mi-aș deschide propriul meu site.

Deși expunerea oferită de platformă e un instrument de marketing folositor, Ana a subliniat că regulile Instagram cu privire la nuditate au devenit tot mai restrictive în ultimul timp.

Ea nu ma știe exact cum a început să pozeze nud, dar ceea ce nu poate uita este că mereu a avut o atracție față de tablourile, sculpturile și operele care prezentau trupul gol că pe un obiect de artă.

Mi s-a părut interesant faptul că de când ne naștem, suntem învățați să ne fie rușine să fim dezbrăcăți, deși asta este de fapt starea noastră naturală. Liniile, formele, imperfecțiunile trupului uman mă fascinează întru totul și dintr-o joacă, am început să pozez nud artistic – că pasiune. Mai apoi, a devenit job. Nu îmi place să spun că sunt model, pentru că nu fac catwalk, îmi place să spun ca sunt un om, un artist, care scoate la suprafață sentimente prin intermediul fotografiei. Iar asta merită share-uit în online.

Chiar și așa, timp de doi ani de când a început să pozeze nud, Anei i-a fost teamă să posteze fotografiile sale artistice, de teamă să nu fie judecată – oamenii fac asta oricum, dar când bagi și o doză de ceva perceput de societate ca fiind scandalos în ecuație, posibilitatea de a primi hate crește cam de o sută de ori.

Când am decis să [postez fotografiile nud], a fost un șoc pentru toată lumea, însă oamenii care mă cunosc știu că nu mă feresc să exprim ceea ce simt. A fost greu la început, pentru că trebuia să explic tuturor că nuditatea nu are legătură cu sexualitatea – cel puțin in cazul meu, însă cu timpul am înțeles că oamenii care gândesc la fel de liber că mine nu au nevoie de explicații. M-am obișnuit să fiu judecată, admirată, m-am obișnuit să fiu văzută uneori ca o bucată de carne, alteori ca opera de artă, însă astăzi nu mă mai afectează nicio opinie. Am prea mult de lucru ca să acord timp haterilor, oamenilor negativiști și închiși la minte.

Am întrebat-o pe Ana ce ar trebui să știe oamenii care se uită la ea și nu văd nimic mai mult decât o persoană ce dorește atenție.

Acele persoane care cred că fac asta doar pentru a primi atenție nu trebuie să știe nimic de la mine, pentru că e foarte clar că nu înțeleg despre ce e vorba în ceea ce fac eu! Am realizat că oamenii care nu înțeleg artă, nu se autoanalizează, nu sunt dornici să descopere și să exploreze, nu vor înțelege niciodată de ce pozez nud. Trebuie să fii un pic nebun, un pic artist ca să înțelegi asta. Eu nu caut acceptare, aprobare, sau mase de oameni care să mă admire, eu caut oamenii puțini care simt la fel ca mine, ca mintea și sufletul uman ar trebui să fie mult mai libere decât ne dictează societatea.

„Îmi doresc imortalizarea unor momente, în cea mai pură și liberă formă a mea”

Carla M. are 24 de ani și este model și makeup artist freelance. Pentru ea, postarea fotografiilor nud a venit natural, după prima ședință foto de acest fel. Experiența și rezultatele i-au plăcut atât de mult, încât a simțit nevoia să le împărtășească și cu alți oameni. „Am ales să le urc pe Instagram pentru că acolo descoperisem mai mulți artiști, fotografi și modele, cu care am și creat legături, având în comun pasiunea pentru fotografia nud”, a spus ea.

Pentru Carla, postarea fotografiilor nud îi oferă oportunități de job-uri și colaborări ca model nud. Dar și ea a observat că Instagram impune tot mai multe restricții legate de oamenii care vor să se expună în acest fel pe platformă.

Din păcate, regulile platformei au devenit din ce în ce mai stricte în ceea ce privește doar și „pielea”, nu neapărat zonele intime. De aceea, în ultima vreme, a devenit dificil pentru comunitate să își mai arate munca; imaginile sunt șterse foarte des, chiar și cenzurate, iar user-ul nu mai apare în căutări sau explore. Cu toții ne-am dori, acum, o aplicație specială pentru art nude.

Carla mi-a mai spus că prin fotografiile nud de pe Instagram nu caută să primească atenție – cel puțin nu cum ar crede cei mai mulți oameni.

Motivul nu este pentru a primi atenție, cel puțin nu în acel sens, căci nu mă adresez maselor, ci oamenilor din domeniu sau pasionați. Cei care cred asta, spun în acest fel mai multe despre ei, în niciun caz despre mine. Așadar, nu consider că este, și nici nu vor fi vreodată de interes pentru mine părerile anumitor oameni.

Standardele duble rămân, cu sau fără nuduri pe Instagram

Chiar dacă pe Instagram există destul de multe femei care caută să militeze împotriva standardelor duble și – dacă vor – să mai facă și un ban de pe urma fotografiilor nud, asta nu înseamnă că acele standarde dispar peste noapte.

Psihoterapeutul Williams mi-a zis că multe femei sunt judecate prea aspru pentru distribuirea de fotografii nud de către persoane cărora le lipsește încrederea de sine pe care femeile acestea o arată în poze, acest lucru fiind un mecanism inconștient de auto-apărare a sinelui. Williams a subliniat ipocrizia societății. „Societatea este foarte critică faţă de femeile ce se auto-sexualizează, în ciuda faptului că societatea tinde la rândul ei să sexualizeze femeile”.

Colega lui Williams, psihoterapeutul Bridgitte Horne, a explicat și motivul pentru care există o tendință de a judeca mai aspru femeile care se expun astfel în mediul online.

Aceste persoane nu se aliniază cu normele societăţii. Aceste norme sunt baza culturii, limbii, interacţiilor sociale. Standardele sociale nu sunt atinse de aceste femei și pentru că normele sociale sunt importante, devierea de la normă duce la pierderea statutului social sau chiar excludere – exact ce se întâmplă cu aceste femei.

Bridgitte Horne, psihoterapeut

Suntem în 2019, dar normele societății încă dictează ca femeile să nu se expună atât de mult. Aproape că sfârcurile lor sunt Iadul pe Pământ dacă apar în poze.

Așteptările diferite și inegale pe care societatea le are la adresa femeilor și bărbaților sunt împământenite adânc în cultura colectivă, motiv pentru care schimbarea nu are cum să vină cu una, cu două – dar parcă suntem mai aproape de ea cu fiecare zi care trece.