Ce filme să vezi weekendul ăsta în București dacă nu mergi la Neversea

Ai decis să nu mergi la Neversea, dar nu vrei să te plictisești în casă, atunci ar trebui să mergi la un film la cinema pentru că ai de unde alege.

Prima propunere și cea mai evidentă este Spider-Man: Far From Home deoarece reprezintă filmul blockbuster cu super eroi perfect pentru cinematograf. În plus, Tom Holland s-a dovedit a fi o alegere perfectă pentru rolul lui Peter Parker/Spider-Man, iar Far From Home ar trebui să încheie oficial a treia fază a filmelor Marvel. Rulează în toate cinematografele din București, la o multitudine de ore.

Filmul Long Shot e dovada că și comediile romantice pot fi bune. L-am văzut săptămâna trecută și ne-a plăcut. Doar pentru că filmul are în centru o poveste de dragoste nu înseamnă că asta îi taie din umor, cum ai putea crede. Glumele din Long Shot sunt chiar bune. Filmul este disponibil în mai multe cinematografe, la multe intervale orare.

Dacă vrei o comedie, dar o animație atunci ai putea să încerci The Secret Life of Pets 2, continuarea primului film din 2016, și ne duce iar în lumea secretă a animăluțelor de companie, cu noi peripeții și aventuri atunci când sunt lăsați singuri acasă. Filmul are un scor de 57% din partea criticilor și 90% din partea publicului pe Rottentomatoes.com

Toy Story 4 este o altă animație care ți-ar putea atrage atenția. Toy Story 4 este o încununare a francizei începute tocmai în 1995. Filmul este despre călătoria lui Woody și despre felul în care acesta face față geloziei pe care o simte și cum învață să fie cu adevărat alături de copilul căruia îi aparține. Am vizitat studiourile Disney, iar aici poți citi despre cum a fost creat Toy Story 4.

Dacă te-a cuprins nostalgia cu Toy Story poate vrei să vezi/revezi filmul Cireșarii regizat de Adrian Petringenaru. Acesta rulează la Cinemateca Union sâmbătă, 6 iulie, de la 12:00.

Rămân în zona filmelor românești și-ți recomand Parking al lui Tudor Giurgiu. Filmul spune povestea lui Adrian, care ajuns în Cordoba, se angajează paznic de noapte într-un parc auto iar existența lui pendulează între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreață spaniolă și dorul de casă, de familie. Acesta rulează la Cinema City Cotroceni, Cinema City Sun Plaza, Cinema City Mega Mall și la cinematograful Elvire Popesco.

Booksmart este debutul regizoral al Oliviei Wilde și încă unul foarte bun. Două eleve eminente îți dau seama că au învățat prea mult în timpul liceului și că au nevoie de o noapte în care să petreacă. E amuzant, iar povestea, potrivită pentru orice adolescent. Filmul este la Cinema City Cotroceni, Sun Plaza și Mega Mall. Orele nu sunt foarte bune, dar poți prinde filmul în timpul zilei, fie sâmbătă, fie duminică.

Ultimele două filme pe care ți le recomand pentru acest weekend sunt două clasice pe care orice amator de filme ar trebui să le vadă: Blue Velvet al lui David Lynch și They Shoot Horses, Don’t They al lui Sydney Pollack. Blue Velvet este la Cinemateca Eforie pe 6 iulie la 19:45, iar pe They Shoot Horses, Don’t They îl poți vedea tot la Cinemateca Eforie pe 6 iulie, dar de la ora 15:00.