Filmul „Long Shot” e dovada că și comediile romantice pot fi bune

Comediile romantice sunt aproape o raritate în zilele noastre, așa că atunci când apare una, e ca și cum ai vedea un unicorn. Reputația acestui gen nu este oricum cea mai bună, mulțumită stereotipurilor promovate în rom-com-urile din anii ’90 și ’00, dar din fericire, în rarele ocazii în care mai apare câte o comedie romantică care mai surpă puțin fundația acelei reputații.

„Long Shot” este o comedie romantică în toată puterea cuvântului, dar nu așa cum te-ai aștepta. Pe Rotten Tomatoes, scorul criticilor este de 81%, iar al audiențelor de 76%. Pe IMDb, nota este de 7,2. Nu stă rău deloc la capitolul notelor și recenziilor așadar, ceea ce de obicei este un semn bun.

În rolurile principale îi avem pe Seth Rogen și Charlize Theron. Rogen este așa cum îl știi din celelalte roluri – cu barbă, amuzant, nevrotic și fan ocazional al drogurilor. Theron este, bineînțeles, superbă așa cum o știi, iar eleganța ei din acest film transcede dincolo de ecran; dar poate neașteptat, se potrivește perfect în peisajul acestei comedii. Ai crede că între cei doi nu ar putea exista cine știe ce chimie – la urma urmelor, ea arată ca un model, iar el ca amicul cu care ieși la bere. Cu toate astea, se potrivesc atât de bine pe ecran, încât oricine i-a ales merită o mărire de salariu.

Cam ce se întâmplă în acest film

Fred Flarsky (jucat de Rogen) este un jurnalist care își dă demisia din motive etice atunci când află că redacția în care lucrează a fost cumpărată de un trust de presă cunoscut pentru propagaandă republicană pe care o face. Între timp, Charlotte Field (jucată de Theron) este secretară de stat în Statele Unite ale Americii și se gândește să candideze la funcția de președinte în cadrul campaniei electorale din 2020.

Întâmplarea îi aduce pe Fred și Charlotte în aceeași cameră, la o petrecere sofisticată. Odată ajunși acolo, ei realizează că se cunosc – sau cel puțin se cunoșteau când erau adolescenți, ea era bona lui, iar Fred era îndrăgostit până peste cap de ea.

Când se revăd, bucuria este mare, chiar dacă amintirile adolescenței sunt mai estompate pentru Charlotte. Chiar și așa, umorul lui Fred o convinge să îl angajeze pentru a-i scrie discursuri pentru campania electorală. Astfel, cei doi pornesc la drum împreună. Fred o însoțește pe Charlotte în deplasările ei internaționale, căutând să adauge umor și personalitate discursurilor ei, în care este vizată o campanie de protecție a mediului.

Comediile romantice au murit, trăiască comediile romantice!

„Long Shot” este dovada clară că mai există o șansă pentru comediile romantice. Conceptul de comedii romantice este întâmpinat adeseori de ochi dați peste cap și dispreț. Cumva, nu este șocant, dacă ne gândim la comedii romantice clasice, precum „How To Lose a Guy in 10 Days” și „Bridget Jones’s Diary”. Publicul țintă al acelor filme erau femeile, dar bărbații ajungeau inevitabil să le vadă, de cele mai multe ori târâți de partenerele lor.

Mai mult, filmele de atunci întrețineau concepte astăzi considerate misogine sau anti-feministe (cum ar fi că bărbații care își arată sentimentele sunt fraieri, că femeile nu pot fi șefe fără să fie extrem de enervante sau că oamenii pot fi cu adevărat fericiți abia când sunt într-o relație).

Astăzi, toate acele prejudecăți ar arde un film din temelii dacă s-ar strecura în el. Tocmai de aceea, „Long Shot” le evită cu grație. În acest film, nu bărbatul își cere scuze că nu a rezistat mai mult timp în urma unei partide de sex, ci femeia. Charlotte are un succes imens fără să fie o scorpie cu cei din jur. Fred nu este intimidat de succesul ei, iar asta este revigorant.

Dacă vrei să râzi, „Long Shot” este exact ceea ce ai nevoie

Doar pentru că filmul are în centru o poveste de dragoste nu înseamnă că asta îi taie din umor, cum ai putea crede. Glumele din „Long Shot” sunt chiar bune. Iar dacă ești ca mine și nu îți trebuie prea mult să râzi, te vei trezi la finalul filmului că te dor fălcile. Ba mai mult, după film, când am ajuns acasă și făceam duș, îmi veneau în minte momente din film și începeam să râd din nou. Dacă ești mai pretențios și râzi doar la o selecție specială de glume, s-ar putea să nu fii la fel de impresionat de aspectul ăsta așa cum am fost eu.

Filmul te va face să te simți bine. Nu e o capodoperă sau ceva, dar pentru ce își propune, este foarte bun și bifează toate căsuțele. Nu este genul de film care distrează doar populația feminină, așa că bărbații pot merge liniștiți să îl vadă – dacă nu pentru film în sine, măcar pentru Charlize Theron, care este superbă la 42 de ani. Este lansat fix când trebuie – în miez de vară, când oamenii caută orice scuză să ia o pauză de la ce fac. Poți vedea „Long Shot” în cinematografe începând cu 27 iunie.