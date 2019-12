Când vine vorba de reclame lansate în perioada Crăciunului, produsele sau serviciile promovate sunt mai puțin relevante. Important este sentimentul pe care ți-l generează.

Cu câteva zile rămase până la Crăciun, dacă nu ai intrat încă în atmosfera de sezon din cauza vremii călduroase de afară, există un clip pentru asta pe care îl poți viziona mai sus. În teorie, este o reclamă a operatorului francez de telefonie Bouyges. În practică, accentul nu este pus pe telefoane și nici pe limba franceză. Acesta este un clip despre sentimente și senzații.

Dintr-un punct de vedere, clipul este despre progresul stărilor pe care ajunge să le simtă un copil în momentul în care se maturizează, îmbătrânește și își dă seama de semnificația profundă a dansului amuzant al unui tată.

Clipul este regizat de Martin Werner pentru BETC Paris și are mai puțin de două minute, dar sunt suficient să-ți facă pielea de găină. Creația muzicală de pe fundal, foarte importantă pentru atmosfera clipului este Come and Get Your Love de la Redbone.

Scena inițială ne arată un bebeluș care se uită la tatăl său care dansează amuzat în fața bradului pe melodia sa preferată. Când era mic, copilul s-a bucurat alături de tatăl său. Scena se repetă de câteva ori, la distanță de câțiva ani. La adolescență, când apar semnele maturității, copilul este mai degrabă stânjenit de tatăl său, decât amuzat. Lucrurile iau însă o cu totul altă turnură când copilul de la început a ajuns chiar el tată și sună bunicul printr-un apel video. În acele momente, devine evident că dansul unei generații a fost dat mai departe.

În mod uzual, astfel de clipuri nu entuziasmează în egală măsură pe toată lumea, dar cred că este puțin probabil să nu-ți tresalte inima, să nu zâmbești sau chiar să verși o lacrimă până la final. Reclama a fost produsă în 2018, dar este la fel de actuală și acum.