Rambo: Last Blood primește primul trailer: cum arată războinicul Stallone în 2019

Sylvester Stallone are 72 de ani, iar la această vârstă deloc neglijabilă joacă într-un nou film Rambo care se anunță a fi ultimul din îndrăgita serie.

John Rambo mai are o misiune, ultima. În primul trailer pentru un nou episod al francizei, eroul interpretat de Sylvester Stallone este trecut de prima tinerețe, dar continuă să facă valuri în apărarea dreptății. Rambo: Last Blood este inspirat de romanul lui David Morrell Din 1972 intitulat First Blood, aceeași carte care a pus baze primului film din serie în 1982. Stallone își reia rolul de veteran al războiului din Vietnam care a trecut printr-o serie de experiențe traumatizante, înainte să ajungă să-și petreacă cea mai mare parte a timpului în pădure.

Au fost câteva filme Rambo în ultimii 36 de ani și toate l-au avut pe Stallone în rolul principal. În teorie, filmul Rambo din 2008 ar fi trebuit să fie ultimul pentru actorul american, dar se pare că mai are energie pentru o nouă continuare. La fel ca în cazul primului film din serie, pentru Last Blood, Stallon s-a implicat și în redactarea scenariului, în timp ce regia a căzut în sarcina lui Adrian Grunberg, implicat în ultimii ani în producții precum Narcos, Narcos: Mexico sau Jack Reacher: Never Go Back.

Apropo de Mexic, în Last Blood, Rambo se luptă cu un cartel mexican de traficanți de droguri care i-a răpit fiica prietenului său, în speranța de a o recupera. Procesul de producție al filmului a fost unul care a suferit multe schimbări de-a lungul anilor. Într-o iterație a scenariului care nu a ajuns să se materializeze, s-a vehiculat posibilitatea că Rambo va intra în conflict cu un monstru periculos. Acea versiune care nu a fost produsă s-a intitulat Rambo V: The Savage Hunt.

Rambo: Last Blood este o producție a studiourilor Lionsgate iar premiera sa din cinematografe este programată pe 20 septembrie 2019.