Rambo 5 primește primul teaser: cum arată Stallone la filmări

Pe contul privat de Instagram, Sylvester Stallone a publicat câteva secvențe video din Rambo 5. Până la lansarea unui trailer oficial, acestea sunt primele secvențe din viitorul lung metraj de acțiune.

Sylvester Stallone are o vârstă destul de avansată la această oră, dar acest detaliu nu-l împiedică să-și manifeste talentul actoricesc și abilitatea de a face valuri în continuare în filme de acțiune. Cel mai nou proiect al său este intitulat Rambo V: Last Blood, iar fanii seriei îl așteaptă cu sufletul la gură, mai ales că au trecut 37 de ani de la First Blood, primul film din serie lansat în 1982.

Rambo V: Last Blood va avea premiera în cinematografe pe 20 septembrie și se află în producție de ceva timp. Până acum însă, nu a apărut niciun trailer pentru el, iar fotografiile de pe platourile de filmare nu au fost foarte multe. În acest context, clipul de aproximativ un minut postat de Sylvester Stallone este mai relevant ca niciodată ca să înțelegi tonul peliculei și energia pe care o are actorul din rolul principal la 72 de ani.

Seria Rambo își are bazele în romanul First Blood al lui David Morrell, publicat în 1972. Acela spune povestea unui veteran al războiului din Vietnam care trăiește după propriile referințe morale. Deși Rambo IV s-a lansat în 2008, francize își are bazele în anii `80. Rambo 3 e din 1988, Rambo: First Blood Part II este din 1985.

Revenind însă la Rambo V, lung metrajul planificat pentru această toamnă și-a primit numele oficial în luna octombrie a anului trecut. Ca o referință la efortul din spate, clipul postat de Stallone pe Instagram este însoțit de mesajul simplu. ”Un film făcut de mână, la fel ca primul… sânge, transpirație, lacrimi și muncă alături de actori fantastici! Septembrie 20 #rambo5”. Detaliile poveștii din noua peliculă nu se cunosc momentan, dar nu ar trebui să mai dureze foarte mult până când ne vom bucura de un trailer adevărat.