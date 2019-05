Putin a promulgat legea „Internetului suveran”. Rusia iese din online

Vladimir Putin, președintele Rusiei, a promulgat legea care permite autorităților să-și facă propria rețea de internet și să aibă un control mai bun asupra ceea ce văd cetățenii.

Pe 11 aprilie, Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a aprobat în a doua lectură o lege a „Internetului suveran”, care ar urma să „decupleze” Internetul rusesc de la rețea. Legea a fot votată cu 320 de voturi pentru și 15 împotrivă.

Acum, legea a fost promulgată de Vladimir Putin și intrarea în vigoare este planificată pentru luna noiembrie. Prevederile privind apărarea criptografică a informaţiilor şi sistemul naţional al numelor domeniilor vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Ce presupune aceasta? Legea va cere ca traficul de internet să fie redirecționat prin anumite puncte controlate de stat, și să se creeze un Domain Name System autohton. Sub acestă legislație, Rusia s-ar putea deconecta de la serverele străine „în cazul în care există amenințări asupra rețelelor de comunicare”.

Care este scopul legii „Internetului suveran”

Proiectul a fost prezentat drept răspuns la „caracterul belicos al noii strategii americane în materie de securitate cibernetică”. Dar mai există și un alt motiv: monitorizarea activității cetățenilor.

Noua lege asigură controlul autorităților asupra întregului trafic de internet din țară și, în esență, va elimina necesitatea ca datele să fie trimise și primite de la serverele străine. Acest control ar duce clar la monitorizarea traficului și cenzura site-urilor ce ar putea fi vizitate de utilizatorii ruși.

Traficul ar fi redirecționat doar prin puncte aprobate sau administrate de Roskomnazor, autoritatea care se ocupă de reglementarea comunicațiilor în Rusia.

Cei de la Freedom On The Net au notat că „libertatea internetului a scăzut în Rusia pentru al șaselea an consecutiv, ca urmare a eforturilor guvernului de a bloca aplicația de mesagerie criptată Telegram, dar și ca urmare a adoptării a numeroase propuneri legislative care vizează anonimatul online și creșterea cenzurii”.

Potrivit publicațiilor rusești, majoritatea rușilor se opun legii „Internetului suveran”, dar lui Putin nu-i pasă.