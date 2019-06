Black Mirror, serialul Netflix care îți arată cât de departe poate merge tehnologia dacă o lăsăm, se apropie de cel de-al cincilea sezon, care va apărea pe 5 iunie.

Sezonul 5 vine cu trei povești noi: „Striking Vipers”, „The Smithereens” și „Rachel, Jack and Ashley Too”. Dacă vrei să afli despre ce va fi vorba în ele, poți citi mai multe AICI.

Pentru a afla mai multe despre sezonul 5 din Black Mirror și nu numai, am mers să vorbesc cu producătorii serialului, Charlie Brooker și Annabel Jones. Cei doi au vorbit despre cum au ales actorii pentru noul sezon, despre cum aleg tehnologiile din episoade și despre ce idei mai au pentru viitoarele sezoane.

Cum au fost aleși actorii pentru noul sezon din Black Mirror

Sezonul 5 din Black Mirror se mândrește cu o selecție variată de actori – de la nume mai puțin cunoscute, cum ar fi Angourie Rice, la celebrități precum Miley Cyrus. Dacă te întrebi cum au fost aleși actorii și actrițele, Brooker a spus în glumă că au făcut un „ritual” și au avut o viziune cu cine va urma să joace. ” Nu, glumesc, suntem foarte norocoși, căci avem un director de casting foarte bun și aceștia au fost cei mai buni oameni pentru roluri”, a zis el. „Nu e ca și cum noi i-am ales pe ei. Noi mergeam la ei, ei citeau scenariul, iar dacă răspundeau, minunat”.

„De exemplu, Miley Cyrus”, a mai spus Brooker. „Am citit scenariul și am avut o conversație despre cine ar putea juca acel rol. Era nevoie de cineva care să pară credibil ca un star pop internațional de senzație. Ar fi fost fain să avem pe cineva precum Miley Cyrus, dar nu ne-am gândit că se va întâmpla asta. Și nu am avut nimic de pierdut prin a-i trimite scenariul. Ei i-a plăcut, văzuse serialul, aparent îi plăcea serialul, a răspuns la scenariu. Am vorbit cu ea pe Skype – a fost chiar amuzantă și cu picioarele pe Pământ”.

Cum sunt alese tehnologiile din serial

Dacă ai văzut orice episod din Black Mirror până acum, poate te întrebi cum de le vin producătorilor niște idei atât de ingenioase cu privire la tehnologiile din viitor. Brooker a spus că, de cele mai multe ori, el și Jones au conversații de tipul „ce-ar fi dacă?”, iar apoi vin cu explicații tehnologice suficient de plauzibile.

„Cred că suntem conduși mai mult de observații”, a ținut să precizeze și Jones. „E vorba de un detaliu adeseori mic pe care îl observi, pe care îl iei și oarecum îl extrapolezi și te gândești la ce ar putea să ducă și dacă într-un fel deschide calea către alte idei interesante de povești. Poate că o schimbare foarte mică azi va duce la o schimbare foarte mare în societate în viitor”.

Ce idei de povești au producătorii pentru viitoarele episoade din Black Mirror

Cu atâtea subiecte diferite abordate în fiecare episod, nu poți să nu te întrebi câte idei mai au producătorii serialului. De exemplu, încălzirea globală – vom avea parte în viitor de un episod care să trateze una din problemele cele mai apăsătoare ale umanității din momentul de față? „Nu așa avem obiceiul să venim cu idei de povești”, a zis Brooker. „Nu prea ne uităm la știri și spunem că da, ne vom ocupa de asta. Încălzirea globală este un subiect mai dificil”.

Dar cum ar fi un episod despre o lume care a lăsat tehnologia în urmă în mod voit, după ce aceasta a preluat controlul complet? „În primul rând, nu aș spune că tehnologia preia controlul”, a zis Jones. „Aș spune că tehnologia creează o lume în care avem mai multe instrumente puternice și Black Mirror analizează felul în care noi controlăm tehnologia – și dacă o folosim în mod greșit sau ne pierdem pe noi înșine. Încercăm să găsim acel echilibru. Cred că oamenii au autonomie, pentru că nu guvernul ne controlează, noi alegem să folosim tehnologiile. Așa că nu e vorba despre conspirații guvernamentale sau dictaturi, ci despre ceea ce noi, ca oameni, ne facem noi înșine”.

Brooker a ținut să precizeze că are o idee care nu ține neapărat de serial, cât ține de viața reală. „Eu personal vreau să încep să vând o experiență VR de detoxifiere de tehnologie, unde îți pui un set VR și te afli într-o cabană în pădure, fără telefoane sau altceva, și stai acolo 10 ore fără nimic altceva în afară de o carte și o lumânare”, a explicat el. „Voi face o avere”.