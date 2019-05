Seriale Netflix: ce vezi în iunie și-o să te simți ca-n vacanță

Începutul verii pare a fi unul promițător în ceea ce privește filmele și serialele de pe Netflix. Iunie se anunță a fi o lună plină de noutăți.

În caz că nu-ți mai ajunge lista de titluri de pe platformă din momentul de față, Netflix vine cu mai multe filme și seriale în iunie, ca să ai de unde alege. Printre apariții se numără atât producții mai vechi dar care nu erau disponibile până acum pe platformă, dar și titluri proaspăt lansate.

1 iunie 2019

Arthdal Chronicles/ Cronicile din Asadal

Pe un tărâm mitic numit Arth, locuitorii orașului antic Arthdal și ai regiunilor învecinate se luptă pentru putere, în timp ce pun bazele unei noi societăți.

3 iunie 2019

Malibu Rescue: The Series/Salvamarii din Malibu: Serialul

După pregătirea de salvamari juniori, echipa Flounder revine pentru a face legea pe plajă, cu multă distracție și multe salvări pline de suspans.

Nou pe Netflix, 4 iunie 2019

Miranda Sings Live…Your Welcome/Miranda Sings live… Cu plăcere!

Vedeta video Miranda Sings și alter ego-ul său din lumea reală, Colleen Ballinger, împart scena într-un program special, cu multă muzică, magie și comedie.

5 iunie 2019

Black Mirror/Oglinda neagră, sezonul 5

Un joc video transformă o prietenie de-o viață, o companie din domeniul rețelelor de socializare se confruntă cu o criză în care oamenii sunt luați ostatici, iar o adolescentă se împrietenește cu versiunea virtuală a idolului ei, o vedetă pop.

Happy!, sezonul 2

Aproape treaz și reabilitat, Nick își dă silința să fie un familist convins în timpul sărbătorilor de Paște, însă își fac apariția noi ticăloși, ceea ce amenință să-i dezlănțuie demonii personali.

6 iunie 2019

Alles ist gut/Totul e bine

O femeie agresată sexual de cumnatul noului ei șef încearcă să se comporte ca și cum nu s-a întâmplat nimic, însă noaptea respectivă a marcat-o fizic și psihic.

Noutăți Netflix 7 iunie 2019

3%, sezonul 3

Michele pune bazele unui sanctuar idilic pe Continent, care e deschis tuturor, însă atunci când se confruntă cu o criză, trebuie să conceapă un proces de selecție.

Tales of the City/Cronici din San Francisco

Mary Ann, o femeie de vârstă mijlocie, revine în San Francisco la prietenii excentrici pe care i-a lăsat în urmă. Bazat pe cărțile lui Armistead Maupin. Cu Laura Linney.

Designated Survivor, sezonul 3

Kirkman își lansează campania electorală în mijlocul controverselor etice, incidentelor internaționale și amenințărilor teroriste din țară.

Elisa & Marcela

În Spania anului 1901, Elisa Sánchez Loriga își asumă o identitate masculină pentru a se putea căsători cu femeia iubită, Marcela Gracia Ibeas. Bazat pe evenimente reale.

I Am Mother

După o exterminare în masă, o fată crescută de un android într-un buncăr începe să pună întrebări după ce la ușa lor apare o femeie rănită. Cap de afiș: Hilary Swank.

The Chef Show

Jon Favreau și Roy Choi colaborează cu bucătari profesioniști și prieteni din rândul celebrităților, purtând conversații delicioase, în timp ce gătesc mâncăruri sublime.

The Black Godfather /Clarence Avant: Nașul muzicii afro-americane

Documentarul ne prezintă viața și realizările americanului Clarence Avant, producător muzical, antreprenor și producător de film.

Rock My Heart/Rock, inima mea

O adolescentă dornică de senzații tari, dar care are o problemă cardiacă, se atașează de armăsar aprig și vrea să concureze într-o cursă hipică, în pofida bolii care-i amenință viața.

Pachamama

Atunci când o statuie sfântă dispare din satul său din inima Anzilor, un băiat care visează să devină șaman pornește într-o misiune curajoasă pentru a o salva.

Super Monsters Monster Pets/Supermonstruleții: Animăluțele de companie

Cu cât sunt mai mici, cu atât distracția e mai mare! Începeți seria de aventuri scurte și aiurite alături de Supermonstruleți și animăluțele acestora.

12 iunie 2019

Jo Koy: Comin’ In Hot/Jo Koy: Păzea!

Comedianul Jo Koy se urcă pe scenă în Hawaii și ne spune părerea sa sinceră despre viața pe o insulă, despre etnii, rolul de tată și multe altele.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese/Rolling Thunder Revue: O poveste despre Bob Dylan spusă de Martin Scorsese

Adevărul și mitul sunt estompate în experiența cinematografică realizată de Martin Scorsese despre turneul Rolling Thunder Revue al lui Bob Dylan, din toamna anului 1975.

13 iunie 2019

Jinn/Djinn

O fată eliberează din greșeală un duh sub forma unui adolescent, însă are să afle că a dezlănțuit și o malefică entitate străveche care amenință lumea.

The 3rd Eye 2/Al treilea ochi 2

Lucrând la un orfelinat, Alia o întâlnește pe adolescenta Nadia, care susține că aude o voce în pereți. În încercarea de a găsi cauza, lucrurile scapă de sub control.

Kakegurui xx

Kirari desființează consiliul elevilor și propune un concurs la nivelul întregii școli. Totul e haotic și domnește spiritul de competiție.

Noutăți Netflix 14 iunie 2019

Unité 42/Unitatea 42

Un polițist văduv aflat în fruntea unei unități care combate criminalitatea informatică face echipă cu o fostă hackeriță pentru a-i vâna pe ciberteroriștii din Belgia.

Leila

Într-un viitor distopic, în mahalalele mizere aflate între comunitățile bine păzite, o femeie își caută fiica de care a fost despărțită în urmă cu doi ani.

Awake: The Million Dollar Game/Trezirea! Un joc de un milion de dolari

După ce concurenții stau ore bune fără somn, prezentatorul James Davis îi poartă printr-o serie de încercări fizice și psihice pentru a vedea cine ia milionul de dolari.

The Alcàsser Murders/Cazul surorilor din Alcàsser

Un studiu analitic al investigației cazului din 1992, când trei adolescente au fost ucise în Alcàsser, Spania, lăsând în urma lor un popor profund îndurerat.

Life Overtakes Me/Sindromul resemnării

Realizatorii examinează o boală misterioasă numită „sindromul resemnării”, care-i face pe copiii refugiați în Suedia să ajungă într-o stare asemănătoare unei come.

Aggretsuko, sezonul 2

Retsuko are multe motive să-și consume nervii la karaoke: de la faptul că mama sa se bagă în treburile ei personale, până la apariția unui nou coleg de groază.

Nou pe Netflix, 18 iunie 2019

Adam DeVine: Best Time of Our Lives/Adam DeVine: Mai bine ca niciodată

Comedianul și actorul Adam DeVine semnează un program special de comedie plin de energie, susținut în orașul său natal, Omaha, Nebraska.

19 iunie 2019

Beats/Ritmuri

Un copil-minune al hip-hopului și un impresar dizgrațiat se întâlnesc în cartierul South Side din Chicago și se ajută reciproc în lupta contra demonilor trecutului.

The Edge of Democracy/Limita democrației

Combinând jurnalismul și autobiografia, o documentaristă ne prezintă trecutul politic răscolitor al Braziliei și modul în care acesta continuă să-i afecteze familia.

Noutăți Netflix 21 iunie 2019

Dark/Întuneric, sezonul 2

Pe măsură ce se apropie data Ultimului Ciclu apocaliptic, familiile din Winden descoperă că au un rol esențial în soarta lumii lor.

Girls Incarcerated/Fete după gratii: Sezonul 2

Pe măsură ce se apropie data Ultimului Ciclu apocaliptic, familiile din Winden descoperă că au un rol esențial în soarta lumii lor.

Mr. Iglesias/Dom’ profesor Iglesias

Fenomenalul comedian Gabriel Iglesias joacă în acest serial rolul unui bonom profesor de istorie la liceu care-i ajută pe copiii defavorizați, dar înzestrați.

Bolívar

Această dramatizare înfățișează viața și iubirile liderului Simón Bolívar, care a ajutat mai multe țări să-și obțină independența față de Spania.

Jaoon Kahan Bata Ae Dil/Iubire, încotro?

Tensiunile vin la pachet în această reprezentare a vieții de cuplu și pun stăpânire pe conversațiile din ce în ce mai acide dintre parteneri într-o seară în Mumbai.

GO! Vive a tu manera/GO! Trăiește în felul tău, sezonul 2

Mía începe să aibă succes în cariera sa de cântăreață și încearcă să descopere adevărul despre tatăl ei. Însă gelozia lui Lupe amenință să le strice prietenia.

24 iunie 2019

Forest of Piano/Pădurea pianului, sezonul 2

După prima etapă a concursului Chopin, Kai și Shuhei se pregătesc pentru următoarea rundă și se gândesc la motivele pentru care iubesc muzica.

25 iunie 2019

Mike Epps: Only One Mike/Mike e numai unul

Comedianul la costum vine cu un nou spectacol special, plin de reacții la cald și judecăți la rece despre vârsta a treia în dormitor, striptease și întâlniri cu bande.

27 iunie 2019

Answer for Heaven/Rupt din rai

Un înger căzut din cer trebuie să muncească și să trăiască împreună cu un reporter obsedat de ratinguri pentru a investiga crime într-un mediu de lucru foarte competitiv.

Daniel Sosa: Maleducado/Daniel Sosa: Fără maniere

În cel de-al doilea program special al său, Daniel Sosa ne vorbește despre copilărie, tradiții mexicane și problema cu animația „Coco”.

Noutăți Netflix 28 iunie 2019

Dope, sezonul 3

Războiul împotriva drogurilor continuă în întreaga lume, din Los Angeles până în Rotterdam, iar dependenții și toxicomanii sunt prinși la mijloc.

Paquita Salas, sezonul 3

Unul dintre cei mai buni impresari din Spania anilor ’90, Paquita, caută acum cu disperare noi staruri după ce își pierde brusc cel mai important client.

The Chosen One/Alesul

Trei medici tineri au fost trimiși într-un sat îndepărtat din Pantanal pentru a-i vaccina pe localnici, dar sunt prinși într-o comunitate izolată și plină de secrete.

Exhibit A/Proba A

Investigațiile criminalistice sunt puse sub lupă în acest serial bazat pe fapte reale, care ne prezintă consecințele folosirii greșite a metodelor pseudoștiințifice.

Motown Magic/Magie în Motown, sezonul 2

Un băiat simpatic, o pensulă magică și o lume colorată unde totul e posibil. Muzica dă startul aventurii!

7SEEDS – Anime

O fată sfioasă pe nume Natsu află că e membră a unui grup ales pentru a asigura viitorul omenirii. Toți trebuie să supraviețuiască împreună pe un Pământ schimbat.