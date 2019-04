În Europa s-a deschis primul restaurant subacvatic. Unde îl găsești? Sub Marea Nordului, în punctul cel mai sudic al Norvegiei.

Restaurantul se numește Under, seamănă cu un periscop și are o lungime de 33,5 metri. Primii vizitatori au venit pe 20 martie. Under a fost proiectat de compania Snøhetta, o companie care s-a ocupat de design-ul unor construcții destul de importante, printre care Biblioteca Alexandrina din Egipt, Casa Operei Oslo, Pavilionul Memorial Național de 11 Septembrie și varianta renovată a Times Square din New York.

„Under este o progresie naturală a experimentării noastre cu limitele”, a explicat fondatorul Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen. „Ca un nou monument pentru Norvegia de Sud, Under propune o combinație neașteptată de pronume și prepoziții, și pune la încercare ce anume determină plasarea fizică a unei persoane în mediul său. În această clădire, te vei afla sub apă, deasupra fundului mării și între pământ și apă. Asta îți va oferi noi perspective și modalități de a vedea lumea, atât dincolo, cât și deasupra liniei apei”.

Restaurantul a fost construit în șase luni, pe o barcă de agrement aflată aproape de coastă. Ulterior, construcția a fost mutată și scufundată. Pentru a putea să fie scudundată, ea a fost umplută cu containere pline de apă. Odată ajunsă pe fundul mării, ea a fost ținută în loc în 18 puncte de ancorare.

Structura restaurantului Under este făcută pentru a rezista condițiilor aspre ale coastei norvegiene. „Prima problemă este presiunea apei, pentru că ne aflăm la cinci metri sub suprafața apei, dar cea mai mare provocare sunt valurile”, a zis unul din arhitecții seniori de la Snøhetta, Rune Grasdal. „Vântul și valurile sunt extreme aici. Pentru a rezista tuturor acestor forțe, clădirea este puțin curbată, astfel încât să reziste mai bine valurilor, și este groasă: jumătate de metru de ciment și vreo 30 de centimetri de ferestre acrilice”.

Grasdal a mai spus că cel mai bine este să vizitezi restaurantul când vremea este urâtă. „Va fi fantastic să vezi suprafața apei ruptă de valurile mari și de ploaie, oferind o priveliște foarte dramatică – deși tot te vei simți sigur și relaxat în interiorul restaurantului”.