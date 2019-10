Primele detalii despre Diablo 4, dezvăluite de Blizzard: când va fi anunțat oficial

Diablo 3 a fost lansat în urmă cu aproximativ șapte ani de către cei de la Blizzard. Diablo 2 a fost publicat în 2000. Pentru că este una dintre cele mai profitabile francize din toate timpurile, se pare că va continua în curând cu Diablo 4.

Seria de jocuri video Diablo este una dintre cele mai populare și profitabile. Cross-platform, creația celor de la Blizzard este de referință printre fanii genului RPG. Spre deosebire de Call of Duty sau Battlefield însă, nu avem parte de un joc nou la intervale scurte de timp. În plus, oficialii Blizzard sunt și foarte reticenți în a da publicității detalii despre proiectele viitoare.

De această dată însă, se pare că le-a scăpat totuși un detaliu foarte important referitor la Diablo 4, cu câteva săptămâni înainte de Blizzcon. Într-o reclamă publicată într-o revistă nemțească, pentru o carte cu grafică din seria Diablo, sunt incluse referințe la Diablo IV. Până la ora actuală, aceasta este prima confirmarea oficială că jocul respectiv există într-o formă sau alte pe radarul Blizzard.

Asta nu înseamnă că se va lansa curând sau că se lucrează de mult timp la el. Știm doar că există totuși o echipă de dezvoltatori care muncesc la Diablo 4. Cu un pic de noroc, vom afla mai multe detalii în cadrul Blizzcon și, tot atunci, vom afla când va fi disponibilă o versiune beta, de test, a noului titlu.

Revenind însă la tweet-ul de mai jos, acesta include o reclamă pentru The Art of Diablo. Imaginea a fost inclusă în publicația germană Gamestar. Cartea va include aproximativ 500 de imagini cu grafică din Diablo, Diablo II, Diablo III și Diablo IV. Imaginea Blizzard a avut mult de suferit în ultimele săptămâni, iar un astfel de anunț ar fi benefic.

BlizzCon 2019 new Diablo 4 leaks in Germany.

If this is true, information about previously leaked Overwatch 2 may be correct. pic.twitter.com/J3cmfciGNt

