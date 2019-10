Cazul Blizzard îți arată că unele companii dansează după cum cântă China

Blizzard se află momentan în mijlocul unui scandal care a reușit să-și enerveze o bună parte din comunitate. Deși totul a pornit de la un turneu de Hearthstone, ecoul a ajuns la toți cei care au cel puțin un joc Blizzard instalat.

Se știe de mult că Blizzard încearcă să intre complet pe piața din China, așa că politica internă a companiei a început să sufere schimbări cu care mulți jucători nu au fost de acord. De exemplu, în Hearthstone, artwork-ul unor cărți au fost modificate, conform Blizzard, în așa fel încât să nu fie prea violente pentru copii. Caractere prea „sexy” au fost îmbrăcate, iar sângele din anumite ilustrații a fost eliminat. Majoritatea jucătorilor sunt de părere că asta a fost o simplă formă de cenzură, ca jocul să poată fi acceptat în China.

S-a trecut repede peste schimbare, pentru că, în final, mecanica jocului nu a fost afectată. Însă noul scandal este mult mai grav.

Recent, s-a desfășurat Hearthstone Grandmaster, o competiție pentru jucătorii pro. În cadrul competiției, Blitzchung, jucător originar din Hong Kong, a avut un simplu interviu, ca mulți alți jucători de elită. Blitzchung a ales să poarte o mască similară cu cele purtate de protestatarii din Hong Kong, iar la finalul interviului a strigat „Libertate pentru Hong Kong, revoluția vremii noastre!”. Înregistrarea a fost ștearsă aproape instant de pe internet și la scurt timp au apărut primele reacții.

Urmările nu s-au oprit aici. Blizzard a aplicat sancțiuni atât împotriva lui Blitzchung, cât și împotriva celor doi băieți care au luat interviul, pentru că i-au permis să se desfășoare. Astfel, Blitzchung are interdicție de a participa la competiții timp de un an, iar toate premiile câștigate în cadrul ediției din acest an i-au fost retrase. De asemenea, cei doi care i-au luat interviul au fost concediați.

Într-un post pe blog, Blizzard a spus că deciziile au fost luate conform unei reguli care interzice comportamentul care poate ofensa sau poate duce la dispute. Totul are sens, știu, dar în cazul ăsta vorbim de o regiune în care oamenii luptă pentru libertate și drepturile omului. Singura dispută pe care interviul a creat-o a fost între Blizzard și China, că în rest toată lumea ține cu jucător.

Comunitatea Blizzard e furioasă

Blizzard s-a simțit cu musca pe căciulă și a închis preventiv subreddit-ul /r/blizzard. Însă pe celelalte dedicate jocurilor, lumea își exprimă ferm disprețul față de poziția companiei.

Cea mai comună formă de protest este boicotul. O grămadă de jucători Hearthstone, atât pro cât și amatori, au anunțat că au dezinstalat jocul și nu vor mai da niciodată un ban companiei. Și nu numai Hearhtstone, pentru că boicotul se extinde și oamenii efectiv se simt scârbiți de Blizzard, indiferent de jocul preferat.

E păcat. Chiar a fost o companie mișto care pe vremuri punea mare preț pe comunitate și calitatea serviciilor. Însă ipocrizia de care dă dovadă mă face să nu mai vreau să-i fiu client. De exemplu, un jucător a fost prins când trișa la turnamente de două ori într-un an, însă abia un an mai târziu a fost sancționat, la presiunea altor jucători.

Practic Blizzard nu se grăbește să aplice reguli de bun simț atunci când se cere, dar la o chestie care le afectează imaginea pe o piață totalitară au reacționat barbar în nici 24 de ore. Aproape că e amuzant, când te gândești că toate astea s-au întâmplat imediat după ce South Park a fost interzis în China, după un episod în care se făcea mișto de ei.