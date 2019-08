Precursorul Untold: se împlinesc 50 de ani de la festivalul Woodstock

Înainte de primul Woodstock, din 1969, nu existau festivaluri de o asemenea amploare. Acum, se desfășoară în fiecare colț al mapamondului, iar Untold este doar un exemplu.

Între 15 și 17 august, în 1969, a avut loc Woodstock și a reinventat complet ideea concert la scară largă. În acelaș an, omul reușea să pășească pe lună, Charles Mason șoca planeta prin asasinarea actriței Sharon Tate, iar David Bowie lansa Space Oddity. Primul Woodstock a marcat o generație, dar efectele sale se văd și astăzi. Jumătate de milion de oameni putea să vadă concertele a 34 de artiști cu doar 7 dolari pe zi.

„Trei zile de pace şi muzică”, a fost promisiunea organizatorilor Michael Lang, Artie Kornfeld, John Roberts şi Joel Rosenman. Cei patru tineri din industria muzicii sunt responsabili de Festivalul Woodstock desfășurat în zilele de 15-16-17 august 1969.

Desfășurat în localitatea Bethel din New York, festivalul și-a luat numele de la orășelul aflat la câteva zeci de kilometri distanță. În teorie, trebuie să aibă loc la Woodstock, dar mulți dintre locuitori au semnat o petiție împotriva evenimentului. În final, fermierul Max Yasgur a acceptat să închirieze terenul său de 240 de hectare, în perioada 15-18 august pentru 50.000 de dolari (echivalentul a 350.000 de dolari în prezent).

Multe dintre concertele care au avut loc la Woodstock au rămas în mentalul colectiv ca fiind momente de glorie absolută pentru artiștii din spate. În acel set de circumstanțe, i-ai fi putut vedea live pe Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Who, Carlos Santana sau Sly and the Family Stone.

Comparativ cu banii care se vehiculează în 2019 în această industrie, sumele plătite artiștilor la eveniment pot fi considerate aproape derizorii. Jimmi Hendrix a fost cel mai bine plătit, cu aproximativ 18.000 de dolari, cam cât câștigă și Delia pentru o prestație. Hendrix a fost însă excepția, în timp ce Joe Cocker a fost nevoit să se mulțumească cu 1375 de dolari, iar Carlos Santana cu doar 750 de dolari. The Rolling Stones s-au numărat printre marii absenți de la festival.