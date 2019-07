Povestea refugiatului care a scris o carte în detenție, prin WhatsApp

El a câștigat și un premiu important. Dacă nu era destul că a ales WhatsApp ca mediu prin care să creeze această lucrare. Cum a reușit însă?

Behrouz Boochani este un kurd din Iran reținut de ani de zile de către Australia pe o insulă din Oceanul Pacific. Cumva, acesta a reușit să câștige în 2019 unul dintre cele mai importante premii literare din Australia, Victorian Prize.

Cartea pe care refugiatul a scris-o se numește No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison și i-a adus acestuia suma de 100.000 de dolari australieni. Totul cu ajutorul WhatsApp.

Autorul spune că aceasta ar fi fost cea mai bună soluție prin care cuvintele sale să ajungă la publicul larg. S-ar fi asigurat astfel că ceea ce scria nu putea fi confiscat de către gardieni. „Eram îngrijorat că mi-aș putea pierde scrierile, așa că a fost mai bine să le scriu și doar să le trimit”, a declarat Behrouz Boochani.

Cartea este „produsul a cinci ani de închisoare și tortură sistematică”, spune autorul despre aceasta.

De ce a fost reținut autorul cărții scrise pe WhatsApp

Aceste este solicitant de azil politic, însă a fost arestat de autoritățile australiene în timp ce încerca să ajungă pe teritoriul țării cu barca. De atunci, acesta locuiește pe insua Manus, într-un centru de detenție, de unde și-a scris cartea pe telefon, în limba maternă. A trimis apoi toate capitolele din lucrarea sa către un traducător din Australia, prin mesaje pe WhatsApp.

Behrouz Boochani este de profesie jurnalist și spune că meseria s-a i-a cauzat mai multe probleme cu autoritățile în Iran. A fugit din țara natală în 2013, după un raid al poliției la biroul unde lucra, în urma căruia mai mulți colegi ai săi au fost arestați.

Cartea scrisă pe WhatsApp a primit multe recenzii pozitive. Juriul care a decis că No Friend But the Mountains a meritat să câștige premiul literar a denumit-o drept „o operă de artă uluitoare”.