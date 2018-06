Documentarul pe care Dragnea nu vrea să-l vezi și cazul jurnalistului luat de jandarmi

Liviu Dragnea așteaptă pe 21 iunie o decizie în cazul ultimului său dosar. Înainte de acest moment, la protestele din 20 iunie, jandarmii l-au reținut pe Paul Arne Wagner, jurnalistul german care are un documentar despre liderul PSD.

„Aici nu-l avem decât pe Dragnea” se numește documentarul despre Teleorman, Dragnea, influența lui în județ și, la o adică, în România, dar și despre oamenii din județ. Aceasta este o producție Passport Productions și a fost publicat în martie 2018.

Pe 20 iunie, Wagner a fost reținut de jandarmi în timpul protestului din Piața Victoriei. Oamenii au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva adoptării Codului de Procedură Penală (CPP).

Pe Facebook, jurnalistul a povestit cum a fost experiența cu dusul la secție. „Vestea cea bună este: brațul armat al lui Dragnea se termină acolo. Poate ești luat la secție, dar stai acolo un pic, iei o amendă abuzivă și te întorci la protest. Chiar am auzit discuții între polițiștii ieșiți la țigară care se întrebau cum vor mai face treabă dacă intră în vigoare modificările la codul penal. Îmi pare rău că românii au ajuns să lupte încă o dată în 30 de ani pentru libertate, dar sunt alături de voi. Nu vă lăsați intimidați de abuzuri!”, a povestit el.

„[…] însuși jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera sa iasa. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment „ca să nu primesc amenda”. Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!”, a completat el.

Că este sau nu o coincidență că tocmai el a fost ridicat de jandarmi, documentarul despre Dragnea îl poți vedea mai jos. Încă e online și a ajuns la peste 275.000 de vizualizări pe YouTube.