Cartea din 1968 care a prezis bizar de bine prezentul

Prezicerea viitorului este un lucru extrem de fragil. Atunci când o prezicere chiar se adeverește, nu este nimic mai mult decât o coincidență – una bizară, dar tot coincidență.

În cazul autorului de cărți SF John Brunner, e cu atât mai ciudat cât de precis a prezis elemente ale lumii moderne, în condițiile în care el a trăit în vremea când singurul aparat wireless era radioul.

În romanul său din 1968, „Stand on Zanzibar”, Brunner a îndrăznit să își imagineze viața în anul 2010. Astfel, el a prezis tehnologia purtabilă, Viagra, apelurile video, căsătoriile de același sex, legalizarea marijuanei și creșterea atacurilor teroriste cu împușcări în masă. Brunner a mai prezis și că în 2010 populația lumii va ajunge să depășească 7 miliarde – și aproape a avut dreptate, căci în 2011 exact acest lucru s-a întâmplat.

Cele mai bune scrieri ale lui Brunner sunt pline de idei care, la vremea lor, păreau o simplă fantezie. A încercat apele cu teme precum inteligența artificială, rasism, droguri, mediu, călătorii în spațiu, războaie hi-tech. El își alimenta imaginația cu publicații precum New Society și The New Scientist.

O parte din scenariile lui par acum bălării, pe când altele sunt neașteptat de aproape de realitate. Spre exemplu, în „The Sheep Look Up”, romanul său din 1972, viitorul este lovit de poluare și catastrofe de mediu, pe când în 1975, în „The Shockwave Rider”, Brunner a creat un hacker erou înainte ca lumea să știe ce este unul.

Există însă și destule lucruri pe care Brunner le-a greșit în predicțiile sale. Spre exemplu, credea că până în 2010, reprezentanții din Statele Unite ale Americii vor fi găsit o cale să ofere îngrijiri medicale adecvate și ieftine. De asemenea, credea că la începutul secolului 21 vor apărea pistoale din care ies fulgere, pe fundul mărilor vor exista mine, iar pe Lună va exista o bază umană.

Din păcate, Brunner a murit în 1995, în cadrul unei conferințe SF și nu a apucat vreodată să afle ce predicții ale lui s-au adeverit și care nu.