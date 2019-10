3 motive pentru care Poliția Română a vrut să-ți interzică telefonul la volan

Ai încredere în Poliția Română? Poate da, poate nu, dar din 12 octombrie instituția ar trebui să vegheze și asupra telefonului tău: dacă îl folosești sau nu la volan. Și condiția e simplă: îl poți folosi, dar să nu-l ții în mână. „Drop it like it’s hot”, nu? Poate este cel mai inteligent lucru pe care Poliția Română l-a făcut vreodată. Sau poate e cel mai stupid. Așa că am trei scenarii pentru care a vrut asta.

Din 12 august, e oficial: prin ordonanța 11 care modifică și completează ordonanța de urgență 195/2002, e interzis să ții în mână telefonul. Și nu numai. Uite ce zice legea: „[…] a fost interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod atât a telefonului mobil, cât și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducător, în timpul conducerii vehiculului aflat în mișcare.”

Poliția Română s-a luat maxim în serios și-a zis că nu-i frumos să folosești nici ceasul la volan. Nu, serios, a făcut și-un video cu un Apple Watch cu față de Mickey Mouse. Justificarea: „Pentru că acest dispozitiv are funcție de redare foto-audio și îți distrage atenția de la drum!”.

Știi ce-ți mai distrage atenția de la drum? Totul! Așa că, dacă se poate, eu aș vrea ca fiecare șofer și fiecare pieton să aibă drumuri proprii. Ca să nu mai fie distrași. Dar, în fine, nu asta e ideea. Am venit eu cu trei scenarii care se pot sau nu susține cu actuala lege.

De ce a vrut Poliția Română să-ți interzică telefonul (și nu numai) la volan?

Poliția Română se face că face ceva. Când a dat ordonanța, Guvernul a prezentat trei cazuri în care folosirea telefonului a dus la moarte. E vorba, în fiecare dintre ele, de live pe Facebook făcut de șofer. Și, da, totul a fost dramatic. Doar că asta nu înseamnă că Poliția Română își va face treaba mai bine, doar a ajuns în punctul în care poate face maraton de amenzi și poate spune că a rezolvat probleme.

Poliția Română arată ca o corporație disfuncțională care judecă pe cifre. Din când în când face un act heirupist și scoate radarele pe străzi. Te întrebi de ce nu sunt mereu acolo? Da, și eu mă întreb. În urma unei astfel de măsuri, dar și în urma legii de mai sus, e mai ușor pentru Poliția Română să spună: iată, noi am făcut, am dat amenzi, oamenii sunt bătuți în cap. Realitatea e că atunci când ai vrea ca polițiștii să fie acolo, ei nu-s. Incidentele din Piața Constituției sunt doar cel mai recent și batjocoritor moment.

Poliția Română îți urăște telefonul cu Wazeși-a spus că Waze e în regulă. În mai 2018, Ministerul Afacerilor Interne a încercat să fie poznaș pe Facebook , dar poliția veghează și când nu-ți zice Waze. Poliția Română urăște Waze, că șoferii pot marca acolo radare și echipaje. Practic, de unde până la Waze aveai doar un flash din contrasens, acum ai o aplicație digitală bazată pe crowdsourcing de informații.

Poliția Română nu mai vrea să filmezi chiar tot ce-ți vine, așa, la mână și la ochi. Bine, poate acest motiv nu se susține atât de mult, dar oare polițiștii sunt deranjați că sunt filmați? Sunt deranjați că șoferii pun pe internet momente în care sunt șicanați în trafic și nimic nu se întâmplă? Poți filma în continuare cu o cameră video dedicată, dar poate n-o ai mereu la îndemână (deși ar trebui). Dincolo de dramatismul morții din cauza unui live pe Facebook, telefonul a introdus și un control cetățenesc care arată, din când în când, momente în care Poliția Română e mai mult wishful thinking (îmi pare rău de engleză, româna e însă mai săracă).

Amenzile pot corecta o societate atât timp cât sunt aplicate

Poliția Română poate da mai ușor amenzi, dar le va da? Cea mai mare neîncredere pe care o am în inițiativa asta e că, deși există cadru mai flexibil pentru amenzi, vor fi date acolo unde contează? Pe-o scară de la zero la Lamborghini, câți cu Logan își vor lua amenzi și câți cu Mercedes sau Porsche vor fi „trecuți cu vederea”.

Certe sunt următoarele lucruri: vorbitul la telefon la volan, verificatul și răspunsul la mesaje, live-ul și filmarea pot fi catastrofale. Pur și simplu nu poți avea aceeași atenție. Dar amenzile care pot ajunge până la 725 de lei și patru puncte de penalizare vor fi aplicate?

Poate ar trebui o lege care să impună aplicarea legii și amenzilor. Până atunci, legea de-acum e cel puțin praf în ochi.