Cum a ajuns Bulgaria la inflație zero. Produsele care s-au ieftinit și cele care s-au scumpit

Statisticienii bulgari au mai calculat că inflația medie anuală pentru perioada iunie 2025 – mai 2026 s-a situat la 5%, ceea ce indică o încetinire a ritmului de creștere a prețurilor comparativ cu perioadele de vârf înregistrate în ultimii ani.

Chiar dacă valoarea lunară a inflației a fost zero, acest lucru nu înseamnă că toate produsele și serviciile au avut aceleași prețuri. În realitate, unele categorii s-au scumpit, în timp ce altele s-au ieftinit, efectele compensându-se reciproc în calculul final.

Restaurantele, transportul și sănătatea s-au scumpit

Printre domeniile care au înregistrat creșteri de prețuri în luna mai se numără serviciile de restaurant și hotelier, transporturile, comunicațiile, sănătatea, utilitățile, băuturile alcoolice și produsele din tutun.

De asemenea, bulgarii au plătit mai mult pentru anumite bunuri de uz casnic, pentru îmbrăcăminte și pentru o serie de servicii necesare în viața de zi cu zi.

Și în domeniul sănătății au fost consemnate majorări moderate ale costurilor pentru consultații medicale, servicii stomatologice, analize de laborator și produse farmaceutice.

Ce alimente s-au ieftinit

La capitolul produse alimentare, evoluția a fost una mixtă. Printre alimentele care s-au scumpit se numără cartofii, merele, citricele, morcovii, sfecla roșie, pastele, cacao, zahărul, cafeaua, peștele, berea, bananele, diverse sortimente de brânză și produse din carne.

În schimb, consumatorii au beneficiat de prețuri mai mici la ardei, roșii, castraveți, ouă, carne de vită, carne de porc, făină, orez, iaurt, lapte și mai multe tipuri de pâine.