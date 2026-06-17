Cum a ajuns Bulgaria la inflație zero. Produsele care s-au ieftinit și cele care s-au scumpit
Bulgaria a raportat în luna mai unul dintre cele mai interesante rezultate economice din regiune, după ce prețurile de consum au rămas neschimbate comparativ cu luna precedentă. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică de la Sofia, inflația lunară a fost de 0%, o performanță rar întâlnită într-o perioadă în care multe state europene continuă să se confrunte cu efectele scumpirilor din ultimii ani. Datele publicate de autoritățile bulgare, citate de novinite.bg, arată că indicele prețurilor de consum nu a înregistrat nicio modificare în luna mai față de aprilie, deși la nivel anual inflația a rămas ridicată, ajungând la 6,9%.
Prețurile au rămas pe loc după o perioadă de scumpiri
Rezultatul vine după o lună aprilie în care inflația lunară fusese de 1,8%, iar inflația anuală ajunsese la 6,8%. În același timp, inflația acumulată de la începutul anului, calculată din decembrie 2025 până în mai 2026, a fost de 3,8%.
Statisticienii bulgari au mai calculat că inflația medie anuală pentru perioada iunie 2025 – mai 2026 s-a situat la 5%, ceea ce indică o încetinire a ritmului de creștere a prețurilor comparativ cu perioadele de vârf înregistrate în ultimii ani.
Chiar dacă valoarea lunară a inflației a fost zero, acest lucru nu înseamnă că toate produsele și serviciile au avut aceleași prețuri. În realitate, unele categorii s-au scumpit, în timp ce altele s-au ieftinit, efectele compensându-se reciproc în calculul final.
Restaurantele, transportul și sănătatea s-au scumpit
Printre domeniile care au înregistrat creșteri de prețuri în luna mai se numără serviciile de restaurant și hotelier, transporturile, comunicațiile, sănătatea, utilitățile, băuturile alcoolice și produsele din tutun.
De asemenea, bulgarii au plătit mai mult pentru anumite bunuri de uz casnic, pentru îmbrăcăminte și pentru o serie de servicii necesare în viața de zi cu zi.
Și în domeniul sănătății au fost consemnate majorări moderate ale costurilor pentru consultații medicale, servicii stomatologice, analize de laborator și produse farmaceutice.
Ce alimente s-au ieftinit
La capitolul produse alimentare, evoluția a fost una mixtă. Printre alimentele care s-au scumpit se numără cartofii, merele, citricele, morcovii, sfecla roșie, pastele, cacao, zahărul, cafeaua, peștele, berea, bananele, diverse sortimente de brânză și produse din carne.
În schimb, consumatorii au beneficiat de prețuri mai mici la ardei, roșii, castraveți, ouă, carne de vită, carne de porc, făină, orez, iaurt, lapte și mai multe tipuri de pâine.
Această evoluție diferită între categoriile de produse explică de ce inflația generală a rămas la zero, chiar dacă multe articole individuale au continuat să se scumpească.
Vacanțele și electronicele s-au ieftinit
În sectorul nealimentar au fost observate atât majorări, cât și reduceri de prețuri. S-au scumpit combustibilii, gazele, serviciile de curierat, electrocasnicele, produsele de curățenie, întreținerea autovehiculelor și taxele pentru documentele de identitate.
Pe de altă parte, au devenit mai accesibile pachetele turistice, anumite servicii de transport, produsele electronice, detergenții, florile, încălțămintea și o parte dintre produsele de îngrijire personală.
Pe de altă parte, prețurile din educație și serviciile financiare au rămas neschimbate în luna mai.
Inflația ultimilor ani rămâne ridicată
Deși rezultatul din luna mai este unul încurajator pentru consumatori, statisticile arată că efectele inflației acumulate în ultimii ani continuă să fie semnificative.
Potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria, inflația cumulată pe ultimii trei ani a ajuns la 13,4%, iar pe parcursul ultimilor cinci ani a atins 44,3%.
Cu alte cuvinte, chiar dacă prețurile s-au stabilizat temporar în luna mai, nivelul general al costului vieții rămâne mult peste cel din perioada de dinaintea valului inflaționist care a afectat întreaga Europă după pandemie și după criza energetică.
Pentru Bulgaria, însă, cifra de 0% înregistrată în luna mai reprezintă un semnal important că ritmul scumpirilor începe să încetinească, iar consumatorii ar putea beneficia de o perioadă de stabilizare a prețurilor, după mai mulți ani marcați de creșteri constante.