Ce branduri vin în Sun Plaza până la finalul anului. Schimbări importante în mall-ul din sudul Capitalei

Primark și Peek & Cloppenburg vin în Sun Plaza

Printre cele mai importante noutăți se numără deschiderea magazinelor Primark și Peek & Cloppenburg, două dintre brandurile așteptate de clienții centrului comercial.

Potrivit reprezentanților dezvoltatorului, acestea fac parte dintr-o strategie mai amplă de îmbunătățire a mixului de chiriași și de atragere a unor nume puternice din retailul internațional.

Pe lângă cele două branduri, în mall vor fi deschise și alte magazine din segmentele fashion, servicii și lifestyle, menite să completeze oferta existentă.

Spațiul fostului Carrefour va fi complet reorganizat

O altă schimbare importantă vizează zona ocupată în trecut de hipermarketul Cora, preluat ulterior de Carrefour.

După închiderea definitivă a magazinului Carrefour din Sun Plaza, în mai 2025, proprietarii centrului comercial au decis să regândească întreaga suprafață, considerată prea mare pentru cerințele actuale ale pieței.

În locul fostului hipermarket va fi amenajat un magazin Auchan, însă într-un format diferit față de cel clasic întâlnit în alte locații.

Un concept Auchan adaptat centrului comercial

Noul magazin Auchan va fi conceput special pentru integrarea într-un mall și va pune accent pe rapiditatea cumpărăturilor, o ofertă extinsă de produse și servicii moderne.