Ce branduri vin în Sun Plaza până la finalul anului. Schimbări importante în mall-ul din sudul Capitalei
Sun Plaza pregătește una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani. Centrul comercial din sudul Bucureștiului se află într-un amplu proces de modernizare, care va aduce noi magazine internaționale, un concept diferit de hipermarket și o reorganizare a unei suprafețe importante din mall.
Reprezentanții CPI Property Group au anunțat, în cadrul Retail Arena 2026, că lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului.
Primark și Peek & Cloppenburg vin în Sun Plaza
Printre cele mai importante noutăți se numără deschiderea magazinelor Primark și Peek & Cloppenburg, două dintre brandurile așteptate de clienții centrului comercial.
Potrivit reprezentanților dezvoltatorului, acestea fac parte dintr-o strategie mai amplă de îmbunătățire a mixului de chiriași și de atragere a unor nume puternice din retailul internațional.
Pe lângă cele două branduri, în mall vor fi deschise și alte magazine din segmentele fashion, servicii și lifestyle, menite să completeze oferta existentă.
Spațiul fostului Carrefour va fi complet reorganizat
O altă schimbare importantă vizează zona ocupată în trecut de hipermarketul Cora, preluat ulterior de Carrefour.
După închiderea definitivă a magazinului Carrefour din Sun Plaza, în mai 2025, proprietarii centrului comercial au decis să regândească întreaga suprafață, considerată prea mare pentru cerințele actuale ale pieței.
În locul fostului hipermarket va fi amenajat un magazin Auchan, însă într-un format diferit față de cel clasic întâlnit în alte locații.
Un concept Auchan adaptat centrului comercial
Noul magazin Auchan va fi conceput special pentru integrarea într-un mall și va pune accent pe rapiditatea cumpărăturilor, o ofertă extinsă de produse și servicii moderne.
Potrivit reprezentanților companiei, noul format va include o selecție amplă de produse, cu accent pe producătorii români, servicii omnichannel și soluții orientate spre sustenabilitate.
În paralel, o parte importantă din suprafața rămasă liberă va fi ocupată de noi branduri internaționale de fashion.
Lucrările ar urma să fie finalizate până la finalul anului
Proiectul de remodelare vizează aproximativ 16.000 de metri pătrați și reprezintă una dintre cele mai ample investiții realizate în ultimii ani în cadrul centrului comercial.
Dacă lucrările vor avansa conform planului, noile magazine și noul concept Auchan ar putea fi deschise până la sfârșitul anului 2026.
Prin aceste schimbări, proprietarii Sun Plaza urmăresc să consolideze poziția centrului comercial pe piața de retail din București și să atragă un număr mai mare de vizitatori din zona de sud a Capitalei.