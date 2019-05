Poate nu ți-a plăcut, dar finalul Game of Thrones a depășit toate recordurile de audiență

Game of Thrones a fost cel mai piratat serial din toate timpurile și va continua să faca valuri pe întregul mapamondul la mult timp după difuzarea finalului.

Ultimul episod din ultimul sezon al Game of Thrones a fost difuzat duminică seară în Statele Unite și aseară în România. De luni dimineață la ora 4:00, îl puteai găsi pe HBO Go pentru streaming legal. Detaliile de fond contează însă mai puțin, spectaculos este numărul celor care abia au așteptat să vadă concluzia acestei super producții.

Doar în Statele Unite, finalul Game of Thrones a fost urmărit de 19,3 milioane de oameni pe toate platformele HBO. Acesta este un record absolut pentru Home Box Office. Fostul record a fost înregistrat cu episodul de acum o săptămână, care s-a bucurat de 18,4 milioane de persoane în fața ecranelor cu HBO.

Din toată istoria HBO, episodul final din GoT a fost cel mai urmărit la televizor, în formatul tradițional, fără streaming. 13,6 milioane de oameni s-au așezat în fața TV-ului pentru a vedea cum se termină saga lui George R.R. Martin în SUA. Fostul record a fost de 13,4 milioane de oameni și a fost deținut de premiera sezonului 4 din The Sopranos.

Audiența cumulată pentru fiecare episod din Game of Thrones, pe toate platformele pe care este disponibil, a fost de aproximativ 44,2 milioane de persoane per episod, cu o creștere de aproximativ 10 milioane comparativ cu sezonul 7.

Partea bună este că HBO are planuri mari pentru Westeros și chiar dacă nu vom mai vedea aceleeași personaje, cel puțin un serial fantastic va fi produs în același univers imaginat de R.R. Martin. Un prequel a cărui acțiune se desfășoară cu 1000 de ani înaintea evenimetelor din Game of Thrones a primit undă verde. Nu știm când va ajunge pe ecrane, dar Naomi Watts și Josh Whitehouse fac parte din distribuția proiectului care, momentan, nu are un nume oficial. Primul episod va fi regizat de S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders).