Imagini din finalul Game of Thrones au ajuns online: ce ”trădează”

Ultimul sezon din Game of Thrones, în mod previzibil, a creat niște opinii foarte divizate vizavi de evoluția poveștii. Asta nu înseamnă însă că povestea nu se va încheia după episodul de duminică.

Fanii îndrăgitului serial de pe HBO sunt mai supărați ca niciodată în legătură cu evoluția episodului cinci din ultimul sezon al serialului. Mai mult decât atât, nici pronosticurile pentru episodul șase din GoT nu sunt foarte optimiste. Acesta ar trebui să pună capăt tuturor poveștilor din cele opt sezoane. Având însă în vedere cât de puține personaje mai sunt în viață la finalul poveștii, asta nu ar trebui să fie foarte dificil.

Episodul final din Game of Thrones va fi difuzat în seara de duminică, în cea mai mare parte a globului. În România, îl vei putea vedea luni, la ora 4:00 dimineața sau luni seară. Tot de la ora 4, va fi disponibil pe HBO Go, dacă vrei să-l vezi și să-l revezi de câte ori dorești. Episodul va avea 80 de minute.

Trecând însă peste nemulțumirea fanilor față de cum a evoluat povestea, în mod real, cu un show de o asemenea amploare, era imposibil să mulțumești pe toată lumea. Nu te-ai fi așteptat însă ca cineva să creeze o petiție pe Change.org pentru ca HBO să refacă sezonul opt. Aceasta este doar o manifestare a faptului că, în 2019, internauții se simt îndreptățiți să ceară ce vor să vadă la TV, iar dacă nu este pe placul lor, trebuie schimbat. Ca penibilul să fie maxim, petiția are aproape un milion de semnături, la momentul redactării acestui material.

Pentru a promova ultimul episod, deși nu cred că are nevoie de vreo reclamă, cei de la HBO au publicat teaserul de mai sus de câteva secunde și două capturi de ecran. În orice caz, sunt foarte curios cum se termină.

HBO has released ONLY TWO photos from the final episode of #GameofThrones and they’re not particularly surprising if you saw the „next week on” scenes. pic.twitter.com/cFvd6AcYsn

— Kelly Lawler (@klawls) May 15, 2019