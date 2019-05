Bot-ul care te lasă să-ți alegi finalul din Game of Thrones

Serialul Game of Thrones a ajuns la final luni dimineața și, după cum era de așteptat, nu toată lumea a fost mulțumită de sfârșit.

Ultimul sezon a apărut pe ecrane după mai bine de un an și jumătate de la cel anterior. Dacă am fi să ne luăm după timpul și efortul depus în producerea sezonului opt, am putea crede că acesta ar fi cel mai reușit de până acum. Ei bine, majoritatea internetului pare să creadă exact contrariul.

Fanii serialului s-au declarat în repetate rânduri deranjați de turnura evenimentelor în sezonul final din Game of Thrones. De asemenea, și finalul nesatisfăcător i-a nemulțumit pe cei mai mulți.

Există chiar o petiție, semnată de peste un milion de spectatori, în acest sens. Prin aceasta, fanii Game of Thrones solicită ca ultimul sezon să fie refăcut complet, de la zero.

Cum îți poți alege propriul final pentru Game of Thrones

Dacă te numeri printre fanii deranjați de felul în care serialul s-a terminat, există pentru tine un bot care te lasă să alegi exact finalul care îți place. Scenariile sunt imaginate înainte ca ultimul episod să apară. Deci dacă rezultatul pe care îl obții se potrivește cu episodul „The Iron Throne”, poate și tu ai fi procedat la fel ca scenariștii serialului.

După ce alegi cum ai fi vrut ca personajele să procedeze, bot-ul îți oferă un posibil final pentru serial. Partea bună e că, dacă nu ești mulțumit, o poți lua de la capăt. Spre deosebire de finalul real al Game of Thrones, unde finalul ales în realitate de scenariști va rămâne valabil.

Poți să-ți alegi finalul aici, asta mai ales dacă ai fost dezamăgit de ultimul episod. Totuși, indiferent dacă alegerile tale fac ca Daenerys, Jon sau oricare alt personaj să ajungă pe tron, finalul oficial va rămâne (din păcate?) același.