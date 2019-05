PLAYFILM: The Hustle, o comedie ca oricare alta care nu aduce nimic nou

The Hustle le are în prim plan pe binecunoscutele actrițe Anne Hathaway și Rebel Wilson. Cele două joacă rolul unor femei care păcălesc bărbați și recurg la escrocherii pentru a le lua banii. Nimic deosebit până aici, nu? Ei bine, nici restul filmului nu vine cu nimic în plus.

Încă de la început, nu m-am așteptat ca filmul să mă impresioneze în vreun fel. Probabil și pentru faptul că filmele de comedie sunt printre cele mai jos pe lista mea când vine vorba de mers la cinema. Nici titlul nu m-a convins prea tare. Traducerea din română mi s-a părut una destul de nepotrivită. „Ticăloasele” m-a dus mai mult cu gândul la o producție Disney decât la un film serios.

Filmul se concentrează, în primul rând, pe contrastul dintre cele două personaje. Anne Hathaway o joacă pe Josephine Chesterfield, o femeie meticuloasă, rafinată, din clasa înaltă, care locuiește în Beaumont-sur-Mer, în sudul Franței.

Cât despre aspectul fizic, Hathaway e exact cum o știm: înaltă și frumoasă. Sau cel puțin în comparație cu partenera sa de platou.

Actrița australiancă Rebel Wilson o interpretează pe Penny Rust, celălalt personaj principal. Aceasta este exact opusul lui Josephine: nu are pic de maniere sau tact și nici la fel de mulți bani ca prima. Filmul se concentrează și pe diferența dintre fizicul celor două. Multe cadre evidențiază exact statura mică și silueta supraponderală a lui Penny, în comparație cu înălțimea și suplețea lui Josephine.

