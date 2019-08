Cum plătești cu telefonul la Raiffeisen Bank? Totul începe cu aplicația RaiPay

Într-o perioadă în care faci atât de multe lucruri cu telefonul, ar trebui și să plătești cu el. Raiffeisen Bank tocmai și-a lansat aplicația RaiPay pentru așa ceva și-am încercat-o ca să vezi cum e. Dacă ai contul la această bancă, să poți plăti cu telefonul înseamnă că nu mai e chiar un sfârșit de lume când îți uiți portofelul acasă.

RaiPay de la Raiffeisen este cea mai nouă soluție de plată contactless pentru telefonul tău Android. Cu ajutorul acesteia poți plăti cu telefonul tău cu Android fără să-ți mai faci griji că n-ai un card fizic cu tine. Aplicația este dezvoltată în cadrul grupului Raiffeisen Bank International și este de sine stătătoare.

Datele cardurilor tale pot fi introduse manual sau automat. Când configurezi aplicația pentru prima dată, tot ce trebuie să faci este să-ți apropii cardul Raiffeisen de telefon și acesta este transferat automat în aplicație cu ajutorul NFC.

În aplicație ai cardurile pe ecranul principal și le poți vedea pe toate acolo. Poți adăuga și un card de credit de la Raiffeisen. Cei care au un card de cumpărături pot face inclusiv plăți în rate fără dobândă, direct cu telefonul. Pot fi adăugate oricâte carduri Raiffeisen Bank ai, de credit sau debit, VISA sau Mastercard6, de persoană fizică sau juridică.

Ține însă cont că fiecare card introdus trebuie validat prin introducerea în aplicație a codului SMS pe care-l primești. Mesajul e trimis pe același număr declarat pentru relația ta cu banca.

În aplicație poți vedea toate tranzacțiile într-un singur ecran și mai ai un ecran cu setările, de unde poți schimba parola și așa mai departe. Aplicația are chiar și un mod întunecat, care arată foarte bine. E un avantaj mai ales când ai telefoane cu ecran OLED, cum sunt cele de la Samsung.

Cum folosești RaiPay de la Raiffeisen ca să să plătești cu telefonul

După ce ai adăugat cardul în aplicație, plățile se fac foarte ușor la orice magazin care are POS pentru plăți contactless. În prezent, majoritatea suportă așa ceva. Dacă vrei să ai un plus de siguranță poți activa funcția Extended Security, iar toate plățile mari vor fi validatate cu codul de securitate. În mod normal, dacă suma este sub 100 de lei atunci tot ce trebuie să faci este să activezi ecranul și să apropii telefonul de POS.

Pentru plățile mai mari de 100 de lei este necesară deblocarea ecranului, iar pentru plățile de peste 500 lei se va cere autorizarea prin introducerea parolei aplicației. Chiar dacă telefonul nu este conectat la internet, cu RaiPay se pot face până la 10 plăți la POS, după care ai nevoie de-o conexiune la internet.

Ca toate aceste lucruri să meargă, trebuie să ai activată funcția de NFC pe telefonul tău. Plățile cu telefonul mobil sunt realizate fără taxe sau comisioane.­­ Și, după cum ai văzut, aplicația e ușor de configurat. O descarci din Play Store de aici.