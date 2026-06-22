Ce monitor să îți cumperi. Cinci modele care atrag atenția prin specificații și preț

Qova, soluția pentru cei care lucrează exclusiv pe laptop

Primul produs nu este un monitor clasic, ci un sistem portabil de extindere a ecranului destinat laptopurilor.

Modelul Qova promite să transforme un laptop obișnuit într-o adevărată stație de lucru mobilă, oferind trei ecrane de 14 inci cu rezoluție Full HD 1080P și tehnologie IPS. Pentru utilizatorii care călătoresc frecvent sau lucrează în mai multe aplicații simultan, o astfel de soluție poate fi mai practică decât transportul unor monitoare separate. Prețul afișat este de 1.949,77 lei.

Xiaomi vine cu două opțiuni atractive pentru gaming

Printre cele mai interesante modele din ofertă se află Xiaomi G Pro 27Qi 2026, un monitor de 27 de inci cu rezoluție QHD (2560 x 1440 pixeli), rată de refresh de 180Hz și timp de răspuns de 1 ms GTG. Modelul beneficiază de tehnologia AMD FreeSync Premium și de un panou Fast IPS. În prezentare este menționată și o luminozitate de 2000 niți. Prețul afișat pentru acest model este de 1.699,99 lei.

Tot de la Xiaomi apare și modelul G27Qi 2026, care păstrează diagonala de 27 de inci și rezoluția QHD, dar urcă rata de refresh la 200Hz. Timpul de răspuns rămâne de 1 ms GTG, iar monitorul beneficiază de AMD FreeSync Premium și panou Fast IPS.

La un preț afișat de 899,99 lei, acesta este unul dintre cele mai interesante produse din listă pentru cei care caută un monitor de gaming cu specificații competitive.

Un model 4K pentru birou și multimedia

Cei care pun accent pe rezoluție mai degrabă decât pe numărul de cadre pe secundă pot lua în calcul Xiaomi A27Ui 2026.

Monitorul are o diagonală de 27 de inci și afișează imagini la rezoluție 4K UHD (3840 x 2160 pixeli). Rata de refresh este de 60Hz, iar timpul de răspuns este de 6 ms GTG. Modelul include conexiuni HDMI și DisplayPort și utilizează un panou IPS. Prețul afișat este de 1.299,99 lei.