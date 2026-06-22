Ce monitor să îți cumperi. Cinci modele care atrag atenția prin specificații și preț
Piața monitoarelor este mai aglomerată ca niciodată, iar alegerea unui model potrivit poate deveni complicată chiar și pentru utilizatorii care urmăresc constant noutățile din domeniul tech. Rezoluția, rata de refresh, tipul panoului și prețul sunt doar câteva dintre criteriile care pot face diferența între o achiziție inspirată și una pe care o vei regreta după câteva luni.
Pentru cei care caută un monitor nou în 2026, fie pentru gaming, lucru de acasă sau consum multimedia, am analizat primele cinci modele afișate într-o ofertă online și am comparat specificațiile vizibile direct în prezentarea produselor. De la ecrane dedicate jocurilor până la soluții pentru productivitate, opțiunile sunt variate și se adresează unor categorii diferite de utilizatori.
Qova, soluția pentru cei care lucrează exclusiv pe laptop
Primul produs nu este un monitor clasic, ci un sistem portabil de extindere a ecranului destinat laptopurilor.
Modelul Qova promite să transforme un laptop obișnuit într-o adevărată stație de lucru mobilă, oferind trei ecrane de 14 inci cu rezoluție Full HD 1080P și tehnologie IPS. Pentru utilizatorii care călătoresc frecvent sau lucrează în mai multe aplicații simultan, o astfel de soluție poate fi mai practică decât transportul unor monitoare separate. Prețul afișat este de 1.949,77 lei.
Xiaomi vine cu două opțiuni atractive pentru gaming
Printre cele mai interesante modele din ofertă se află Xiaomi G Pro 27Qi 2026, un monitor de 27 de inci cu rezoluție QHD (2560 x 1440 pixeli), rată de refresh de 180Hz și timp de răspuns de 1 ms GTG. Modelul beneficiază de tehnologia AMD FreeSync Premium și de un panou Fast IPS. În prezentare este menționată și o luminozitate de 2000 niți. Prețul afișat pentru acest model este de 1.699,99 lei.
Tot de la Xiaomi apare și modelul G27Qi 2026, care păstrează diagonala de 27 de inci și rezoluția QHD, dar urcă rata de refresh la 200Hz. Timpul de răspuns rămâne de 1 ms GTG, iar monitorul beneficiază de AMD FreeSync Premium și panou Fast IPS.
La un preț afișat de 899,99 lei, acesta este unul dintre cele mai interesante produse din listă pentru cei care caută un monitor de gaming cu specificații competitive.
Un model 4K pentru birou și multimedia
Cei care pun accent pe rezoluție mai degrabă decât pe numărul de cadre pe secundă pot lua în calcul Xiaomi A27Ui 2026.
Monitorul are o diagonală de 27 de inci și afișează imagini la rezoluție 4K UHD (3840 x 2160 pixeli). Rata de refresh este de 60Hz, iar timpul de răspuns este de 6 ms GTG. Modelul include conexiuni HDMI și DisplayPort și utilizează un panou IPS. Prețul afișat este de 1.299,99 lei.
Acest tip de monitor poate reprezenta o alegere interesantă pentru activități de birou, editare foto sau consum de conținut video la rezoluție ridicată.
LG mizează pe gaming și viteză
În topul produselor analizate se află și LG UltraGear 24GS60F-B, un monitor orientat clar către segmentul gaming.
Modelul are o diagonală de 23,8 inci, rezoluție Full HD (1920 x 1080 pixeli), panou IPS și o rată de refresh de 180Hz. Timpul de răspuns este de 1 ms GTG, iar monitorul este compatibil NVIDIA G-Sync și include suport HDR10.
În captura analizată nu este vizibil prețul produsului, însă specificațiile îl recomandă drept o opțiune destinată jucătorilor care pun accent pe fluiditatea imaginii și timpul de reacție redus.