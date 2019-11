Cum arată piața de mobile la final de 2019: cât au vândut Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi sau Oppo

Piața de mobile s-a aflat în scădere la nivel globat în ultimii ani, dar se pare că inovațiile din piață au devenit suficient de importante încât să justifice un upgrade pentru mulți utilizatori.

Cei de la IDC au publicat un studiu referitor la evoluția pieței de mobile în cel de-al treilea trimestru din 2019. International Data Corporation sau IDC are o lungă istorie când vine vorba de acuratețea acestor statistici.

La nivel global, vânzările din piața de mobile au crescut cu 0,8% în perioada iulie – septembrie. În traducere, asta se reflectă în-un număr de 358,3 milioane de unități livrate, comparativ cu cele 355,6 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea față de trimestrul doi al acestui an a fost de 8,1%.

Trimestrul trei din acest an a fost unul foarte special din prisma faptului că a confirmat prima creștere a vânzărilor de mobile în aproximativ doi ani. Defalcând această performanță pe producători, Samsung continuă să se laude cu ocuparea primului loc în top, cu 78,2 milioane de telefoane livrate. Această valoare se reflectă în 21,8% din piață și o creștere de 8,3% de la an la an.

Pe locul doi, chiar și după conflicul cu Statele Unite și Trump, se află Huawei cu 66,6 milioane de aparate comercializate, pentru dobândirea a 18,6% din piața globală. Creșterea de la an la an pentru Huawei a fost de 28,2%, o valoare cauzată aproape exclusiv de vânzările din China.

Apple se află pe locul trei în top cu 46,6 milioane de iPhone-uri vândute pentru 13 procente din piața globală de smartphone-uri. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, aceasta a fost o scâdere a vânzărilor de 0,6 procente. Xiaomi ocupă locul patru în top cu 32,7 milioane de terminale livrate, cu 3,3% mai puțin în 2018, în timp ce chinezii de la Oppo completează top cinci cu 31,2 milioane de gadgeturi comercializate și o creștere de 4,1% față de anul anterior.