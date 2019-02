Descoperirea care arată că Pământul e înconjurat de mai multe pericole decât credeai

Pământul este mai vulnerabil decât pare, iar o descoperire recentă dovedește că s-ar putea fie mai multe pericole în jurul nostru decât s-a crezut. Pentru prima dată, s-a observat un asteroid gigantic care se apropie de Soare mai mult decât Mercur.

Încă din școală se învață că sistemul nostru solar are o alcătuire simplă, dacă ne bazăm pe datele științifice și pe observațiile făcute până acum. Pornind din centrul său, ai următoarea dispunere: Soare, planete telurice, centura de asteroizi, alte câteva planete, dar gigantice și gazoase și, în cele din urmă, alte milioane de asteroizi.

Având în vedere că Pământul se află departe de centura de asteroizi, oamenii de știință au fost relativ liniștiți, chiar dacă țin permanent sub observație potențialele pericole.

La Institutul de Tehnologie din California, astronomii au observat un corp cosmic bizar care gravitează foarte aproape de Soare, deci în zona unde ar trebui să fie doar planete, zona unde suntem și noi. Astronomii sunt siguri că acel corp este un asteroid și are o dimensiune considerabilă.

Este una dintre rarele ocazii în care se observă asteroizi atât de mari în această regiune a sistemului solar, ceea ce ridică numeroase semne de întrebare și suspiciunea că există riscul să graviteze mai mulți asteroizi în jurul nostru decât ne-am fi așteptat.

Astronomii l-au numit 2019 AQ3 și urmează o orbită eliptică foarte „strânsă”, apropiindu-se de Soare mai mult chiar decât Venus și, în anumite cazuri mai mult chiar decât Mercur (cea mai apropiată planetă de stea). Pe 2019 AQ3, un an are doar 165 de zile. Adică doar atât îi ia asteroidului să înconjoare Soarele. Pe Venus, un an are 225 de zile, iar pe Mercur, 88 de zile.

O altă problemă observată ține tot de orbita lui 2019 AQ3, care nu este constantă. Sunt momente când asteroidul orbitează și deasupra sau dedesubtul planului sistemului solar, ceea ce-l face relativ imprevizibil.

Apropierea sa de Venus și de Mercur i-ar putea afecta și mai mult traiectoria și-l face cu atât mai periculos pentru Pământ.

Deocamdată, oamenii de știință n-au putut măsura exact mărimea lui 2019 AQ3, dar se estimează că are cel puțin un diametru de 1,6 kilometri.