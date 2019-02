Sonda spațială care se va alimenta singură și va călători între asteroizi

Explorarea spațiului e mereu pe lista de priorități a cercetătorilor NASA, care mereu caută modalități prin care să colecteze cât mai ușor date din Univers. Au venit astfel cu ideea unei nave spațiale care își creează singură combustibilul.

Cercetătorii au dezvoltat un prototip al unui rover spațial care extrage apă din solul unui asteroid, pe care o folosește pentru a genera abur. Apoi folosește aburul drept combustibil pentru a sări de pe un asteroid pe altul. Robotul este numit WINE, care vine de la The World Is Not Enough, și folosește panouri solare pentru a primi suficientă energie care să îi permită să extragă apa pe care o transformă în combustibil ca să se autopropulseze către o nouă țintă.

WINE este produsul unui parteneriat între NASA, compania Honeybee Robotics și University of Central Florida și este construit să opereze cu mai puțină gravitație decât pe Pământ. Cercetătorii spun că poate fi folosit pentru a sări pe distanțe mai mari de câțiva kilometri pe corpuri spațiale cum ar fi Europa, satelitul lui Jupiter, sau chiar să se deplaseze de pe un asteroid pe altul.

Dispozitivul de mărimea unui cuptor cu microunde ar putea, în teorie, să călătorească prin spațiu pentru totdeauna, pentru că se bazează pe un stoc infinit de combustibil necesar pentru a se propulsa.

Scopul roverului este să colecteze date despre corpurile spațiale pe suprafața cărora aterizează. Astfel, prin colectarea de regolit din care extrage apa pentru a transforma-o în combustibil, WINE colectează, în același timp, informații detaliate despre compoziția și structura fiecărei suprafețe pe care o atinge.

Costurile misiunilor spațiale sunt, de obicei, foarte mari. Poate cel mai mare avantaj al WINE este faptul că nu va rămâne niciodată fără combustibil, deci va face ca explorarea Sistemului Solar să coste mult mai puțin decât cu ajutorul altor nave spațiale. De asemenea, colectarea de date va fi mai rapidă și eficientă, având în vedere faptul că cercetătorii nu vor mai trebui să trimită constant nave spațiale către corpurile spațiale.