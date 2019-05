OnePlus 7 Pro se anunță a fi spectaculos, din primele reclame oficiale

OnePlus 7 ar putea fi cel mai interesant smartphone din următoarea perioadă, iar producătorii au făcut o treabă foarte bună în a crește așteptările clienților pe marginea acestui subiect.

După câteva luni de zvonuri legate de funcțiile și specificațiile OnePlus 7, mai sunt prea puține detalii care nu se cunosc deja. Cu toate acestea, producătorul este încrezătur că va reuși să uimească publicul amator de terminale de top. Lansarea oficială este programată pe data de 14 mai, dar chinezii au pornit deja aparatul de marketing prin reclame de câteva pagini cumpărate în New York Times. Gestul este menit să atragă atenția asupra efortului de a face valuri în piața de mobile de Statele Unite ale Americii.

Reclamele din New York Times vizează atât promovarea brandului OnePlus în mentalul colectiv, cât și evidențierea câtorva particularități care ar trebui să te facă să visezi la OnePlus 7, înainte să-l fi văzut. O reclamă este creată sub titlul The best phone you`ve never heard of (Cel mai bun telefon de care nu ai auzit niciodată). Dedesubt se vede un clasament realizat de PC Magazine, conform căruia telefoanele OnePlus oferă cea mai mare rată de satisfacție a clienților – 9, în timp ce Google are 8.9, iar Samsung și Apple au 8,6.

Yes Virginia, if it’s in The New York Times, it’s got to be true. Welcome to the world, One Plus! pic.twitter.com/leKjS801dN — Dave nyc (@david_nyc) April 29, 2019

Revenind la reclama pentru telefonul efectiv, aceasta include câteva linii de text precedate de cuvântul ”Fără” și o schemă simplificată a aparatului cu telefonul efectiv. Fără surle și trâmbițe, fără margini, fără crestătură, fără întârzieri la aplicații, fără bloatware (aplicații inutile preinstalate), fără un preț de 2000 de dolari, fără muzică aleatorie. Ca referință, afirmația cu prețul de 2000 de dolari face referire la eșecul răsunător Samsung Galaxy Fold care nu s-a mai lansat. ”Fără muzica aleatorie” este o aluzie la gestul celor de la Apple de acum câțiva ani, când ți-au descărcat pe telefon, fără să te întrebe, cel mai nou album de la U2.

Schema aparatului, indiferent cât este de simbolică, trădează unele dintre cele mai importante particularități ale OnePlus 7 Pro. Este vorba de cele trei camere principale de pe spate, o cameră frontală periscopică, un senzor de amprentă ascuns în ecran și un radiator pentru facilitarea răcirii. Nu în ultimul rând, există și o a treia reclamă la OnePlus 7 Pro cu titlul ”Doar un telefon mai bun” (Just a better phone).