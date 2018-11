Cea mai mare frică în fața experimentelor cu copii modificați genetic

După cum poate ai auzit, China a reușit să creeze primii bebeluși modificați genetic. Mai exact, ei au reușit să scape de gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV, în speranța că vor mări rezistența în fața bolii.

Cercetătorii din spatele acestei premiere sunt Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University. Cei doi au implantat embrionii modificați genetic în femeile din care i-au extras.

Pentru una din femei, implantarea a avut succes, aceasta dând naștere gemenelor Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic.

Problema este că mare parte din comunitatea științifică nu este de acord cu ideea de copii modificați genetic. Experimentul lui He and Deem este practic o încălcare a mai multor reguli bine stabilite ale cercetătorilor genetici. He este deja investigat de guvernul chinez, iar China’s Southern University of Science and Technology l-a condamnat pentru experiment.

Deem este investigat, la rândul lui, de Rice University, din cauză că editarea genetică este complet interzisă în Statele Unite ale Americii.

Geneticienii din toată lumea și-au exprimat părerea negativă cu privire la experimentul celor doi cercetători. Mulți au spus că potențialele beneficii ale editării genelor oamenilor sunt mult prea mici sau puține pentru a face să merite riscul. În jur de 120 de oameni de știință – cei mai mulți din China – au semnat o scrisoare deschisă prin care numesc cercetarea realizată de He și Deem nebunească, după cum arată Quartz.

Geneticianul George Church este de acord cu experimentul, pe motiv că scopul scuză mijloacele.

Consensul în comunitatea oamenilor de știință este însă că nimeni nu este pregătit pentru modificările genetice ale oamenilor vii, atâta timp cât nu se urmează niște reguli etice stricte și clare. Asemenea experimente par promițătoare la suprafață, dar nimeni nu știe ce schimbări ar putea aduce un genom editat pentru gemenele Lulu și Nana.