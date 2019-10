Noul trailer la Silicon Valley te pregătește pentru ultimul sezon din serialul HBO

Silicon Valley este unul dintre cele mai bune show-uri de la TV, când vine vorba de recreerea atmosferei din zona de tech a Statele Unite ale Americii. Din păcate, se va încheia în curând.

Fanii Silicon Valley vor fi dezamăgiți să afle că show-ul se va încheia după cel de-al șaselea sezon difuzat de HBO. Oricum, serialul a avut parte de numeroase amânări și probleme de producție, iar cei de la HBO se pare că vor de ceva timp să-l scoată din grilă. Au pus și foarte mult presiune pe producători pentru a crea un sezon mai scurt, față de cele anterioare.

Cu speranța că nu se va încheia la fel de dezastruos precum Game of Thrones, sezonul șase din Silicon Valley are premiera programată pe 27 octombrie, duminică. În mod tradițional, show-ul era difuzat în primăvară, în lunile martie, aprilie, mai. Premiera sa de la sfârșitul acestei săptămâni va confirma aproximativ un an și jumătate de pauză între sezoane. Ca referință, de această dată vom vorbi de doar șapte episoade, în contextul în care sezoanele anterioare au avut între opt și zece episoade. Motivele din spatele diferenței nu sunt foarte clare, dar se pare că vin de la HBO, mai mult decât de la producătorii show-ului.

Trecând însă peste detaliile de context, ultimul sezon din Silicon Valley se anunță a fi unul foarte interesant. Dintr-un punct de vedere, acesta va oglindi tensiunile din industria de tech a ultimilor ani. Prin prisma lui Richard Hendrick, CEO-ul Pied Piper, vom putea vedea dedesubturile unor declarații în fața autorităților americane. Aceasta este o referință la Mark Zuckerberg. Un subiect mai mic în show va consta într-un festival eșuat, cum a fost Fyre Festival în lumea reală.

Producătorii sunt optimiști în ceea ce privește finalul show-ului. ”Ne va fi un dor disperat de el, dar am lăsat întotdeauna ca drumul Pied Piper să dicteze calea, iar sezonul șase pare să fie concluzia potrivită.”, au declarat Mike Judge (King of the Hill) și Alec Berg (Seinfeld).